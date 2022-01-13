انترنت مجاني خارج المنزل في هاتفك بدون شحن وبطريقة مضمونة 100%، نقدم لكم اليوم أفضل طريقة للحصول على انترنت مجاني بشكل شرعي تماماً للاستفادة منه خارج منزلكم دون الحاجة لشحن الباقة، حيث يمكنك الآن تخزين الإنترنت من شبكة الواي فاي وتحويله إلى بيانات الهاتف. لا يخلو منزل الآن من الراوتر وشبكة الواي فاي الذي يستخدمه جميع أفراد الأسرة ونظير ذلك يتم دفع إشتراك شهري، ولكن الواي فاي تستطيع الاستفادة به فقط داخل المنزل وأنت قريب من الراوتر، وهذا ما يضطرنا إلى شحن باقة الهاتف لإستخدام الإنترنت خارج المنزل؛ لذا نقدم لكم اليوم طريقة تمكنك من تخزين الإنترنت من الواي فاي وإستخدامه في وقت لاحق.

انترنت مجاني بطريقة مضمونة 100%

هناك سر خفي في الجوال تستطيع من خلاله تخزين الإنترنت من الواي فاي إلى بيانات الهاتف، والاستفادة منه في وقت لاحق خارج المنزل دون الحاجة لشحن الباقة لتشغيل الإنترنت. ولكي تتمكن من تخزين الإنترنت في هاتفك كل ما عليك و التوجه إلى أيقونة الضبط حيث تظهر عدة خيارات يتم النقر على حول الهاتف، ثم يتم البحث عن رقم الإصدار ثم النقر على رقم الإصدار ثلاث مرات متتالية، حيث يتم ظهور رسالة بعد النقر لثلاث رمرات وهي أن وضع المطور قيد التفعيل أو تم تفعيل وضع المطور.

بعد ظهور رسالة بتأكيد تفعيل وضع المطور قم بالرجوع إلى قائمة الضبط مرة أخرى، ثم النقر على خيارات المطور والتي نجدها في حالة غلق أو إيقاف التفعيل، قم بتحويلها إلى فتح عن طريق النقر عليها ثم الضغط موافق. سوف تظهر عدة خيارات يخص منها استخدام CPU، عرض GPU، عرض ANR وعدم الإحتفاظ بالأنشطة وخيارات أخرى، ولكي تتمكن من الحصول على إنترنت مجاني في هاتفك لاستخدامه خارج المنزل ، يتم النقر على عدم الإحتفاظ بالأنشطة ووضع علامة صح أمامها لتفعيلها.

نت مجاني من الجوال بدون شحن

في الخطوة الأخيرة سوف نستعين بأحد التطبيقات المختصة بتخزين الواي فاي وتحويلها إلى بيانات الهاتف، وليكن مثلاً تطبيق Shadowsocks، ففي الواجهة الرئيسية سوف تجد أيقونة القلم في الأعلى قم بالضغط عليها ثم أضف السيرفر على نفس وتيرة (198.199.101.152) وتعيين إسم البروفايل، ثم اترك المنفذ وكلمة المرور كما هي وقم بعد ذلك بالنقر على طريقة التشفير واختيار RC4-MD5، قم بالضغط على علامة صح في الأعلى ثم تشغيل الواي فاي والنقر على علامة السهم المعروفة بتحميل أو تنزيل من داخل البرنامج، والذي يقوم بتنزيل عدد من الجيجابايت من الواي فاي وتخزيينه داخل البرنامج ويمكنك إجراء هذا أثناء الخلود إلى النوم ويستمر لساعات، ثم يتم غلق البرنامج والواي فاي عند الخروج وتفعيل بيانات الهاتف للحصول على انترنت مجاني بدون الحاجة إلى الشحن.