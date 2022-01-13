علامة تحذير خطيرة لمرض السكري

علامة تحذير خطيرة لمرض السكريكشف خبراء الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن مرض السكري يؤثر في جميع أعضاء الجسم بما فيها الجلد.

وأوضحوا، أن السكري يمكن أن يظهر على شكل طفح جلدي. ويمكن أن تظهر لدى المصاب نتوءات حمراء تشبه حب الشباب ظاهريا، ولكنها مع مرور الوقت تتحول إلى بقع صفراء أو حمراء أو حتى بنية اللون بيضوية الشكل، وبعدها تتصلب أو تتورم. وغالبا ما تظهر هذه البقع في منطقة الساقين، وفقاً لروسيا اليوم.

ووفقا لأخصائي الأمراض الجلدية ريغان أندرسون، فإن ظهور هذه البقع لا يعني أن الشخص مصاب بمرض السكري. لذلك ينصح عند ظهورها باستشارة الطبيب المختص، لتحديد سببها.

ومن جانبه ينصح الدكتور ألكسندر ميروشنيكوف، خبير التغذية الروسي، لمنع تطور مرض السكري، بتناول سمك القد ولحم الأرانب وعصيدة الشوفان والجوز البرازيلي.