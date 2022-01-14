أشهر طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE‏ الأصدار الجديد 2022 من الموقع الرسمي

ببجي موبايل من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص من جميع الفئات العمرية، كما أن الكثير من محبي ألعاب الأكشن يبحثون دائما عن الإصدارات الجديدة للعبة؛ حيث أن لعبة ببجي موبايل تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ببجي موبايل الكورية وببجي موبايل العالمية والنسخة الأخيرة، وهي ببجي الصينية، والآن نتعرف على تحميل ببجي موبايل.

ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أنجح الألعاب الإلكترونية على الإطلاق بسبب الانتشار السريع لها حول العالم، حيث أن الكثير من محبي اللعبة يبحثون عن أفضل الطرق الآمنة للعبة، ويوجد الكثير من المواقع الوهمية التي قد تلحق الضرر بالهاتف أو تعرض هاتفك وبياناتك للسرقة، كما أنها تتميز بوجود تحديثات مستمرة باللعبة، وتحتوي أيضا على خاصية تسريع اللعبة أثناء اللعب وتتميز أنها مجانية 100٪.

طريقة تحميل ببجي موبايل بالطريقة الرسمية الصحيحة

لتنزيل ببجي موبايل يجب وجود جوجل بلاي على هاتفك.

ثم ندخل على التطبيق ونكتب في خانة البحث ببجي موبايل.

سوف تظهر ايقونة اللعبة في نتائج البحث.

يتم الضغط على كلمة تثبيت الموجودة امامك في اللعبة كما يجب وجود اتصال بالإنترنت.

بعد قليل من الوقت سوف يتم التحميل على الموبايل ومن ثم يتم تسجيل الدخول.

نقوم بالنقر على اللعبة ويتم تسجيل البيانات المطلوبة مثل أسم اللاعب والرقم الكودي الخاص به والدولة التي يقيم بها.

ومن ثم يتم الدخول للعبة والاستمتاع به.

الشروط الواجب توافرها لتحميل ببجي بالطريقة الصحيحة

يجب عند تحميل اللعبة من خلال الموقع الرئيسي أن تكون لديگ مساحة تخزين متوافرة لكي تستوعب تحميل اللعبة لكي تستمتع بها بدون تقطيع.

يجب ان يكون الجهاز الخاص بك لديه تحديثات مستمرة.

يجب توفر أنترنت بصفة دائمة لكي تستطيع شراء الأسلحة الحديثة للعبة وكل ما يلزم اللعبة.

يجب وجود أحدث نسخة ويندوز إذا كان التحميل على جهاز الكمبيوتر.

يجب أن يكون متواجد تطبيق تنظيف على جهازك.

مميزات لعبة ببجي