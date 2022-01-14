نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا 100% مركز قارينا فري فاير شحن جواهر بال ID عن طريق garena.com free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع قارينا فري فاير شحن جواهر رسمية في اللعبة العالمية بطريقة آمنة على حساب اللاعب وأمواله، وذلك لحصول اللاعب على عملة الجواهر التي يحتاجها لشراء عتاد من أسلحة وسكنات،في اللعبة متعددة اللاعبين من نوع رويال باتل، حيث تتوفر اللعبة على متجر التطبيقات لهواتف الأندرويد وال IOS، ومع تحديث فري فاير الجديد العصر الجديد يحتاج اللاعبون إلى عتاد المنافسة للفوز حتى النهاية والبقاء حيًا.

قارينا فري فاير شحن جواهر

إن موقع قارينا فري فاير هو الموقع الرسمي الخاص باللعبة وبه سياسة خصوصية لابد من معرفتها، حيث يتطلب التسجيل بالموقع الذي يجمع بياناتك الشخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد، وأيضا رقم الهاتف ووضع الحساب المصرفي لشراء جواهر فري فاير في حالة الدخول على مركز غارينا واستخدام خدماته، وفي أي وقت يمكنك إلغاء الاشتراك ، كما يمنحك GARENA حماية بياناتك في الموقع اللعبة بخلاف أية مواقع شحن جواهر فري فاير مجانية.

كيف أشحن جواهر فري فاير ؟

كثير من لاعبي لعبة فري فاير يريدون طريقة شحن جواهر رسمية 100% وهذا يتم عن طريق مركز جارينا الرسمي للشحن باتباع التالي:

لابد من الدخول من متصفحك على موقع الشحن shop2game.

ثم تقوم بإنشاء حساب بالموقع.

وبعد ذلك تسجيل الدخول باسم المستخدم ومعرف اللاعب.

مع ضرورة اختيار الدولة.

وسيتم دخولك بموقع جارينا المرتبط بالأيدي للاعب.

بعد ذلك تدخل على شراء جواهر.

وتختار الكمية المطلوبة، ثم سداد قيمتها.

جواهر فري فاير وفاكاش

كذلك يمكنك الشحن عبر Wafacash بموقع قارينا بخطوات بسيطة كما يظهر بتلك الصورة.

اختيار وسيلة الدفع WAFACASH.

ثم حفظ رمز البيليه المميز.

بعد ذلك توجه لأقرب كاشير ثم قدم له رمز البيليه المميز.

هنا تكون شحنت جواهر وستجدها داخل حسابك في اللعبة بطريقة تلقائية.

موقع شحن جواهر فري فاير id garena

ما زال مركز جارينا شحن جواهر بالأيدي هو المركز الرسمي للحصول على جواهر لعبة غارينا فري فاير، وذلك باتباع الخطوات السابقة، وذلك كي تقوم بالشراء بها لما يلزمك في مسيرتك باللعبة والفوز بالانتصار على عدد 49 لاعب آخرون يتنافسون في البقاء حتى النهاية.