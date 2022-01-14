نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 أخر إصدار يناير 2022 “ما بعد الصدمة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مزايا وإضافات تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد يناير 2022 المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل اليوم، حيث أوضحت لعبة PUBG عن إجراءها تحديثاً جديداً خلال شهر يناير الجاري لمنح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل من السابق، وزيادة المتعة والتشويق والإثارة داخل اللعبة، وقد حددت موعد تحديث ببجي والمحتوى الرئيسي الذي يتضمنه التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، حيث أضافت بعض العناصر الجديدة على لعبة ببجي موبايل الأصلية 2022، واستعادة أوضاع لعب سابقة وإضافة خرائط جديدة، ومشاهدة سبايدر مان يتأرجح في المنطقة ضمن التحديث الجديد، بالإضافة إلى تحسينات أخرى يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، كما يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية ببجي موبايل 2021م، وطريقة تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE.

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8

أعلنت ببجي موبايل عن إطلاق التحديث الجديد الأول لعام 2022 والذي يبدأ من الثاني عشر حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري وفقاً للمنطقة الجغرافية التابع لها اللاعب، حيث يتميز تحديث ببجي الأخير بإضافة العديد من التحسينات والمزايا التي تعمل على زيادة المتعة والتشويق، ورفع روح المنافسة بين اللاعبين، كما يتضمن أخر إصدار لبوبجي خريطة جديدة في الوضع الكلاسيكي خريطة ما بعد الصدمة الجديدة كلياً.

فهي خريطة كلاسيكية جديدة يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى غير مصنف > الوضع الكلاسيكي > قم بتحديد ما بعد الصدمة للدخول، كما غيرت القنابل والانفجارات البركانية التضاريس الخاصة بجزيرة ليفيك، وبعد مرور سنوات عديدة يستعد الناجون من الانفجارات بكل قوتهم تحسباً من مخاطر المستقبل، وتعمل AC النارية لكي تشتمل على وحدة التصويب الجديدة من أجل تسهيل عملية التصويب بواسطة استخدام نقطة التصويب.

إلى جانب تقليل الارتداد مما يجعل التحكم في الأسلحة النارية أكثر سهولة ويسر، كما جعلت إطلاق النيران أكثر متعة في كل الأوقات، ومع تقدم التكنولوجيا، فقد قامت لعبة ببجي موبايل بتعديل جميع الأسلحة الأساسية لديها، وأكدت على توفير تحديث ببجي أخر إصدار بشكل تدريجي للاعبين، وعلى عدم قطع الخادم أثناء إصدار التحديث المرتقب، ولكن يجب التأكد من تحديث ببجي في شبكة إنترنت مناسبة من حيث القوة والاستقرار، بالإضافة إلى توفير مساحة تخزين كافية للحصول على تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد.

تحديث ببجي أخر إصدار 2022

تم الإعلان اليوم من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية عن إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد الذي يتميز بإضافة العديد من المزايا والتحسينات الجديدة، حيث يتضمن التحديث الأخير لببجي موبايل وضعاً جديداً يتاح تنزيله اعتباراً من اليوم، ويأتي الوضع الجديد المعلن عنه تحت اسم “عالم الانعكاس” المحاطة بالطاقة القوية.

ومن المقرر أن تظهر جزيرة الانعكاس بالوضع الجديد في ببجي موبايل في حال تصادم بعدان، ويمكنك الدخول إلى ببجي ثم إلى الجزيرة والمحاربة كبطل ARCANE، كما يتضمن وضع ببجي الأخير مجموعة من الرسوم المتحركة الرسمية لـ League of Legends، حيث يمكنك اتخاذ أحد الأشكال التالية (جينكس – فاي – جايس – كايتلين) من أجل مواجهة لاعبين آخرين بأسلحة ومهارات جديدة.

ومن ثم اكتشاف قصة ARCANE، وقد أوضحت PUBG MOBILE الأصلية أنه سيتم إطلاق تحديث ببجي الجديد آركين 2021 للشهر الجاري بدون أن يتوقف السيرفر أو الخادم عن العمل لإصدار هذا التحديث، وكل ما على اللاعب هو توفير بيئة شبكة مناسبة ومساحة كافية من مساحة التخزين الداخلية على الهاتف الجوال لديه للحصول على التحديث الجديد بمزاياه وتحسيناته بالأوضاع الجديدة والتعديلات على مستوى القتال.

تحديث ببجي موبايل الجديد 1.7 آركين

أصدرت لعبة ببجي موبايل الأصلية بياناً هاماً حول تحديث ببجي موبايل 1.7 الجديد “آركين” فيما يتعلق بوجود التحديث الجديد بالمتجر الإلكتروني جوجل بلاي أو جوجل ستور، حيث تعمل اللعبة في الوقت الحالي على دفع الإصدار الأخير للعبة ببجي 1.7 بشكل تدريجي على المتجر الإلكتروني، ففي حال عدم وجود خيار التحديث الجديد، فيجب الانتظار حتى يظهر.

وقبل البدء في تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 1.7 على الهاتف لديك، يجب التعرف أولاً على متطلبات تحميل ببجي للأندرويد وهي تتمثل في أن يكون نظام التشغيل Android 5.1.1 أو ما تلاه، وأن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 2GB كحد أدنى.

كما يجب توفير متطلبات تنزيل ببجي للأيفون والتي تتمثل في ضرورة توفير نظام التشغيل iOS9 أو ما تلاه، وأن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 1GBكحد أدنى، ويدعم إصدار ببجي الحالي جميع أجهزة Apple المتوفر بها المتطلبات، وتعتبر المتطلبات المذكورة هي الحد الأدنى للمواصفات الموصى بها، ومن يرغب في الإطلاع على ملاحظات تصحيح أو تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

متطلبات تحديث ببجي موبايل الجديد

أوضحت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE المتطلبات التي يحتاج إليها اللاعب لكي يتمكن من تنزيل ببجي موبايل على الهاتف لديه سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو نظام iOS، حيث يتطلب تحميل تحديث ببجي موبايل توفير مساحة التخزين الموضحة بالتالي:

Android: توفير مساحة تخزين 690 ميغابايت.

نظام iOS: توفير مساحة تخزين 1.68 جيجابايت.

وقد تم تحديد الجائزة التي يمكن الحصول عليها في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر لعام 2021م، ففي حال القيام بإجراء التحديث للعبة ببجي موبايل خلال الفترة المحددة، فسوف يتم الحصول على التالي: (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1).

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE الجديد

تم الإعلان رسمياً عن إضافة وضع جديد للعبة ببجي موبايل وهو خطر غزو نباتات فضائية غريبة تعرف باسم (Yarilo Erangel)، فبعد أن يتم امتصاص الطاقة الخاصة باللاعب سوف يطير Yarilo بشكل سريع على المناطق الحضرية الأساسية الهامة وقاموا بإنشاء حاجز التجديد الذي لديه قدرات شفائية هائلة.

أما عن ماتريكس العناصر أو The Cell Matrix فهي سفينة فضائية ضخمة وعملاقة تحمل آمال الكافة في الهروب، وقد خرجت عن السيطرة بسبب الغزو أو الاجتياح، ولإجراء التحقيقات واستعادة الطاقة مرة أخرى وخوض المعارك، قم بالذهاب إلى ماتريكس العناصر لإعادة الإنعاش والإسقاطات الجوية للأسلحة بصورة عشوائية.

كما يمكنك استدعاء الإمدادات الخاصة بـ دايناهيكس DynaHex Supplies لكي تتأكد من الحصول والتزويد بكافة الاحتياجات من حيث الإمدادات خلال المعركة،ويجب العلم أن سيتم إجراء وإطلاق تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء، ولكن قد يتأخر وصول التحديث قليلاً نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية.

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE الجديد

في ظل زيادة الاستفسارات عن طريقة تنزيل التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل أو كيف أحدث ببجي موبايل أخر إصدار برقم 1.7 لشهر نوفمبر 2021م، فقد قمنا بتوفير كيفية تحديث PUBG MOBILE للحصول على التحسينات الجديدة والإضافات، إلى جانب الحصول على مكافأة التحديث في حال تم تنزيل تحديث ببجي الجديد، وتتمثل خطوات تحميل التحديث الجديد في التالي:

دخول المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال وفق نظام التشغيل سواء كان App Store للأيفون أو Google play للأندرويد، ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية > الدخول إلى الصفحة الخاصة باللعبة من خلال النقر عليها > الضغط على زر “تحديث”، ويجب توفير مساحة تخزين داخلية كافية للحصول على التحديث الجديد وفق متطلبات لعبة ببجي موبايل للأندرويد أو أيفون.

ولتجنب حدوث أي مشاكل أثناء تنزيل التحديث الجديد، عليك ترك الهاتف الجوال دون استخدامه في أي عمليات أخرى حتى اكتمال التنزيل، كما يجب توفير المتطلبات الموضحة بالأعلى وفق نظام التشغيل الخاص بك، بالإضافة إلى الاتصال بخدمة إنترنت قوي ومستقر، ويجب العلم أن التحديث لن يتم تنزيله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول لتنزيل تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد يدوياً.

حلول مشاكل تعطل ببجي موبايل 2021

في حال مواجهة عطل في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile لوم تتمكن من تسجيل دخول ببجي للعب وخوض مباريات، فهذا يحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للجهاز أو الهاتف لديك، لذلك يجب على اللاعبين الذين يواجهون هذه المشكلة أن يقوموا بتجربة الخروج من لعبة ببجي موبايل الأصلية، وتفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

أو قيام اللاعب بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي قد لا يحتاج إليها في الجهاز الخاص به من أجل توفير مساحة كافية بذاكرة الجهاز الداخلية، إلى جانب ضرورة التأكد من توافق الجهاز مع الحد الأدنى لمتطلبات النظام وذاكرة الوصول العشوائي، ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن للشاشة من أجل إصلاح لعبة ببجي موبايل، أو القيام بتثبيت أو تنزيل ببجي مرة أخرى والمحاولة.

كما أوضحت اللعبة العالمية “ببجي موبايل” عن ملاحظتها لوجود بعض المشاكل في تحديث ببجي 1.7 ARCANE الجديد، ويتم العمل على إصلاحها الآن، حيث أوضحت أن هناك خطأً في عرض المناظر الطبيعية في بعض المناطق بعالم الانعكاس في خريطتي سانهوك وليفيك، وقد تم إغلاق الحدث في الخريطتين بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من إصلاحه ضمن تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الجديد.