طريقة تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT آخر إصدار بطرق سهلة ومضمونة

قامت Microsoft في الأوقات الأخيرة بتنزيل إصدارًا جديدًا من لعبة Minecraft اللعبة تلك اللعبة الرائعة التي يعشقها الكثير والكثير من الناس الأطفال والشباب والرجال وحتى انه هناك العديد من الفتيات يمارسنها والكثير ممن يرغبنَ بتحميلها على هواتفهنّ واستخدامها في اوقات فراغهنّ؛ حيث إن لعبة ماين كرافت من الممكن تشغيلها على جميع أنواع الهواتف المحمولة ويمكنك تشغيلها وممارستها في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن تحميلها على الهواتف المحمولة عن طريق متجر بلاي أو App Store لذلك سوف نشرح طريقة تحميلها بطريقة سهلة ومضمونة.

تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار على الهواتف المحمولة

وذلك عن طريق القيام بتلك الخطوات:

الانتقال إلى متجر بلاي Google Play أو آب ستور App Store لأجهزة الأيفون iPhone.

إدخال اسم اللعبة في مربع البحث و من ثمَّ الضغط على مربع البحث

الضغط على اللعبة التي ستظهر عند البحث

نقوم بالضغط على مربع التثبيت

بعد أن تنتهي عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال وجودها على الشاشة الهاتف

تحميل لعبة ماين كرافت اخر اصدار على جهاز الكمبيوتر

قامت Microsoft بإصدار لعبة ماين كرافت Minecraft عام 2011؛ حيث استطاعت تحقيق نجاح لم يسبق إليه أحد، ويتم تحميل اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة بعد دفع تكلفتها،ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

نقوم بالانتقال إلى موقع اللعبة الرسمي

إدخال اسم اللعبة في مربع البحث ثم الضغط على زر البحث

تحديد اسم اللعبة التي نريدها

ثم يمكنك تحميل اللعبة من خلال صفحتها الرئيسية الموجودة على الموقع.

تحديثات اللعبة في إصدار 2022

هناك بعض التطورات التي ظهرت في لعبة ماين كرافت جعلتها مميزة عن باقي الألعاب:

إضافة مناطق جبلية حديثة مثل:

المناطق الثلجية حيث إن تلك المناطق لا يوجد بها اطلاقا نباتات ولكن موجود بها صغار الماعز

مرج الجبل حيث تعرف بموطن الأزهار ففيها أشجار التوت

بساتين الجبال حيث إنها مناطق جبلية مغطاة بالثلوج ويوجد بها الكثير الدببة القطبية

إضافة كهوف جديدة مثل: