لعبه جراند ثيفت اوتو 5 GTA أحدث إصدار بطريقه رسمية على جميع الأجهزة الذكية

في ذلك الوقت، كان الأطفال يبحثون عن ألعاب من شأنها أن تسليهم وكذلك الكبار لإخراجهم من ضغوط ومشاكل الحياة بما أن عالم الألعاب هو عالم آخر يجعلك منفصلاً عن الحياة وتعيش في عالم آخر ومع ذلك، يجب أن تكون حريصًا عند اختيار الألعاب لأن هناك ألعابًا ضارة ويجب مراقبة الطفل جيدًا حيث توجد بعض الألعاب التي ليست كذلك مناسبة لهؤلاء الأطفال و Grand Theft Auto 5 هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية للتنزيل على جميع الأجهزة لذلك سنشرح كيفية تنزيله على iPhone و Android تابعوا معانا طريقة تنزيل اللعبة بكل سهولة خلال السطور القادمة.

لعبة جراند ثيفت أوتو 5

تعتبر هذه اللعبة من أفضل الألعاب الموجودة هناك لأنها تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال والكبار على حد سواء لأنها مناسبة لجميع الفئات العمرية تم إصدار Grand Theft Auto 5 في عام 2013 بواسطة Rockstar إحدى أكبر الشركات المنتجة لأقوى الألعاب، ولهذه اللعبة تتميز بلعبة متعددة اللاعبين، كما يجب الإشارة إلى أن هذه اللعبة من أكثر الأمور التي تميزها أنها تحتوي على العديد من المميزات المختلفة التي تجعل جميع الاعبين يرغبون في لعبها بشكل دائم.

كيفية تنزيل Grand Theft Auto 5 بالطريقة الرسمية

أولاً كيفية تنزيل Grand Theft Auto 5 على Android

يجب عليك اتباع هذه الخطوات حتى تنجح عملية التنزيل:

افتح متجر Play واكتب اسم اللعبة في محرك البحث

انقر فوق زر البحث ثم انتظر

عندما تظهر اللعبة، انقر فوق زر التنزيل

عند اكتمال عملية التنزيل، يتعين علينا النقر فوق تثبيت لفتحه على الجهاز.

يجب عليك فتح Facebook للدخول إلى اللعبة وفتحها بسهولة.

اللعبة جاهزة للفتح والاستمتاع

ثانيًا كيفية تنزيل Grand Theft Auto 5 على iPhone