نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA San Andreas وأسعار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA San Andreas الجديدة والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف منذ أن تم الإعلان عن طرح لعبة . Grand Theft Auto: San Andreas علي متاجرها الرسمية . كما تم الفصح عن أسعار النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو 5 GTA IV: San Andreas . كما يتم البحث عن الطريقة التي يتم بها تثبيت Grand Theft Auto علي هواتف أند رويد . كذلك بجانب تصريحات شركة ROCKSTAR عن المتطلبات التي يجب أن تتوافر في كافة . أنواع الهواتف سواء أند رويد أو هواتف أيفون لكي ما يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بشكل ناجح . وذلك لأن لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس مضاف لها تقنيات وجرافيك عالي لا تتحمله أجهزة الهواتف القديمة . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل لعبة GTA V للاندرويد وكيف تتم طريقة تحميل grand theft auto:san andreas pc وللهواتف أيضاً . بجانب أسعار نسخة GTA APK سان أندرياس .

طريقة تحميل GTA San Andreas ووصف النسخة الجديدة

يتم أتباع طريقة تحميل GTA San Andreas وذلك عبر المتاجر المعتمدة لشركة ROCKSTAR . المنتجة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . حيث جاء الوصف الخاص للعبة GTA IV: San Andreas وإضافة الفصل الثاني . منها بتحديثات عديدة كما تم إضافة الموسيقي في كافة عروض Grand Theft Auto سان أندرياس . كذلك في النسخة الجديدة داخلها أربعة عروض شاملة مغامرات متعددة . كما أن نسخة grand theft auto v5 تحتوي علي ثلاث مسارات مختلفة بداخلها . والتي تم توزيعها علي مساحة 36 كيلو متر مربع وهي المساحة الخاصة بولاية سان أندرياس . كذلك بجانب أحتواء Grand Theft Auto: San Andreas تم ضم قاعدة طائرات هليكوبتر ضخمة يتم استخدامها في مراحل GTA San Andreas المختلفة .

أسعار نسخ GTA San Andreas للاندرويد ومشتملاتها داخل السعودية

تنوعت أسعار لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس داخل السعودية . وذلك عند القيام بشرائها من مواقع معتمدة في لعبة GTA V للاندرويد مثل المتاجر الرسمية . أو من خلال موقع أمازون العالمي وذلك فيما يخص أسعار جراند ثفت أوتو: سان أندرياس للهواتف كما . بجانب أسعار grand theft auto:san andreas pc للأجهزة الأخري . ونتعرف علي أسعار اللعبة ومشتملاتها كالآتي :-

سعر لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي موقع نون 94.99 ريال . كما تحدد سعر سلسلة مفاتيح V STAND GTA San Andreas بسعر 99 ريال علي موقع نون . كذلك بجانب سعر GRAND THEFT AUTO 5 V PRIME بسعر 91.99 ريال سعودي علي متجر جوجل بلاي . أما سعر GTA San Andreas للاندرويد من موقع ROCKSTAR بسعر 160 ريال سعودي بمتجر جوجل بلاي . كما تحدد سعر اللعبة نفسها لنسخة GTA: CHINATOWN WARS بسعر 22.50 ريال سعودي علي المتجر . وفيما يخص سعر Grand Theft Auto: Vice city علي المتجر قيمتها 35.90 ريال سعودي . تلك أسعار النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو 5 وفي السطور القادمة نتعرف علي طريقة تحميل GTA San Andreas

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس من موقع ROCKSTAR

يجب أن يكون لديك حساب لدي موقع ROCKSTAR ليتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد .

كما بعد الدخول بحسابك أختيار نسخة GTA IV: San Andreas بالضغط عليها .

بالضغط عليها . كذلك بجانب من قائمة الأسعار المعلنة سابقاً يتم تحديد سعر النسخة المرغوبة من Grand Theft Auto .

. بعد ذلك يتم دفع قيمة سعر grand theft auto v5 بأحد الطرق المتاحة علي موقع ROCKSTAR .

بأحد الطرق المتاحة علي موقع ROCKSTAR . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الهاتف .

علي الهاتف . يتيح موقع ROCKSTAR بعد تثبيت GTA San Andreas علي جوالك بأن يتم ربطها بحساب فيس بوك .

علي جوالك بأن يتم ربطها بحساب فيس بوك . يتم أتباع تلك الخطوات مع نسخة GTA: Chinatown Wars وأيضاً Grand Theft Auto: Vice city . كذلك بنفس الخطوات يتم تثبيت نسخة GTA Liberty City Stories .

متطلبات الطريقة التي يتم بها تثبيت GTA San Andreas للاندرويد

تتطلب لعبة Grand Theft Auto وتثبيتها علي أنواع الهواتف المختلفة . متطلبات خاصة بأجهزة الهواتف التي يجب أن تكون متوفرة بهاتفك الحديث . حتي تنجح عملية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والتي تختلف عن متطلبات grand theft auto:san andreas pc . ونتعرف علي تلك المتطلبات كالتالي :-

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تثبيتها علي الهواتف تتطلب مساحة فارغة بمساحة 2GB . كما أن لعبة GTA IV: San Andreas الجديدة تتطلب مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بمساحة 3GB . كذلك بجانب تثبيت لعبة GTA V للاندرويد علي الهواتف تتطلب معالج ثماني النواة بتقنية حديثة وهي سناب دراجون 865 . أما فيما يخص نظام التشغيل الخاص بجوال أند رويد يكون نظام أند رويد 11.0.1 . تثبيت Grand Theft Auto لكافة هواتف أيفون يجب أن يكون نظام تشغيلها نظام IOS 14 . ذاكرة أيفون العشوائية يجب أن تكون فارغة بمقدار 2GB لنجاح تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas .

طريقة تحميل GTA San Andreas الجديدة من خلال موقع ROCKSTAR . علي كافة أنواع هواتف أند رويد وهواتف أيفون تم عرض الخطوات الخاصة . بتثبيت النسخة الأروع من جراند ثفت أوتو 5 .