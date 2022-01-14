طريقة تحميل لعبة جاتا 7 للكمبيوتر الأصلية الإصدار الأخير 7 GTA

لعبة جاتا 7 من أفضل الألعاب الموجودة منذ سنين، حيث أنها كانت في جيل الثمانينات والتسعينات واستمرت معنا حتى الآن، وذلك لأنها من أشهر الألعاب في العالم كله بسبب فعاليتها الكبيرة كما أن اللاعب يتحكم في الشخصية كما يريد، ولهذا يعشقها الكثير من الأطفال والشباب وكذا الكبار، لذلك سنعرض كيفية تحميلها على أجهزة الكمبيوتر لنسهل على الجميع عملية التثبيت، بالإضافة إلى أنها لعبة ذات جرافيك عالي وخصوصاً بعد التحديثات الجديدة التي قامت بها الشركة لجعل اللعبة أكثر واقعية ولكن لم تختلف الإصدارات الجديدة عن السابقة في الكثير حيث أنها مازالت تطلب منك تنفيذ بعض المهام للانتقال للمستوى التالي.

يبحث الكثيرون عن تحميل لعبة جاتا 7 وذلك لحبهم الشديد للعبة وللإصدار الجديد، وكل ما عليك هو فتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتباع التالي لتحميل اللعبة بكل بساطة على الجهاز:

أولاً يجب الدخول على أي متصفح خاص بالجهاز المراد التنزيل عليه.

ثانياً اكتب في مربع البحث تحميل لعبة جاتا7 للكمبيوتر واضغط enter .

ثالثاً سيظهر لك روابط مباشرة كل ما عليك هو الضغط على واحد من هذه الروابط واتباع التعليمات حتى تقوم بعملية التحميل.

بعد تحميل اللعبة قم بالضغط على الملف لفتحه وتحديد مكان التثبيت على الجهاز.

قم بالبدء في عملية التثبيت على الجهاز ووافق على المطلوب.

بعد التثبيت قم بفتح اللعبة ويمكنك التسجيل عليها من خلال حساب خاص بك.

مميزات لعبة جاتا 7 عن الإصدارات السابقة

يوجد تغيرات واقعية في اللعبة حيث أن اللعبة في السابق كانت حالة الطقس فيها ثابتة لا تتغير، ولكن في الوقت الحاضر صار الطقس في اللعبة متغير حيث في فصل الشتاء يمطر الجو، كما يوجد ليل ونهار في اللعبة ويمكن للاعب التحكم في كل ذلك، كما يوجد تغير في الأصوات كلها سواء للسيارات والنوادي والحانات، كما أن الأسلحة أصبحت أكثر تطوراً في اللعبة وتشبه الأسلحة الحقيقة وأصبحت اللعبة أشبه بالواقع الذي نعيشه كثيراً، ويوجد عدة مميزات أخرى منها التالي: