نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهل تعاني مع أطفالك بسبب الالعاب اليكم التوجيه الإيجابي الأمثل لادمان الألعاب الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل بالفعل للألعاب الإلكترونية تأثير إيجابي علي الأطفال و المراهقين في بيتونا، يتأثر وينفعل الكثير من الآباء و الأمهات من جلوس الأولاد كثيرا أمام الأجهزة الإلكترونية والموبايلات و ألعاب الفيديو جيم المختلفة،وأحيانا عند انقطاع الإنترنت تكون ردة فعل الأولاد عنيفة أو إذا قطع أحدهم تركيزهم عن اللعبة فهل هذه مؤشرات طبيعية أم لا.

هل أثر الألعاب الإلكترونية إيجابي أم سلبي

في أول الظهور للألعاب الإلكترونية وبداية تعلق الأطفال والمراهقين بها تم عمل أبحاث علي عينة مختلفة منهم ، وبالفعل وجدوا أن الأولاد يجدون بعض الراحة النفسية عند التوقف عن اللعب وبعضهم يميل إلي الجوع والعطش بعد الانتهاء من اللعب ومحاولة إيجاد حلول للتسلية بدلا من الألعاب الإلكترونية ، وكانت النسبة الأكبر من الباحثين وقتها قيموا أثر استخدام الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي على نتائجهم الدراسية وعلى نفسيتهم وسلبي.

كيفية التوجيه الإيجابي في للأولاد في الألعاب الإلكترونية

لقد أصبحت الألعاب الإلكترونية بالفعل أمر واقع في حياة الأولاد والمراهقين و الكبار أيضا وبالفعل اتجهت بعض المراكز إلي استغلال هذه الفرصة في توجيه الأطفال إلى تعلم لغة البرمجة computer proggramming وتعليم بعض الكورسات مثل :

game development

AI matching learning

Python&Data science

mobile application development

3d coding AR/VR

تحويل شغف الألعاب الإلكترونية إلي تعلم لغة البرمجة نعم إنها المستقبل الآن

لغة البرمجة كانت عبارة عن سلسلة من الأرقام والأوامر وتكتب على شكل أكواد برمجية طويلة هذه الأعداد مكونة من الرقمين الصفر 0 والواحد 1 وهذه اللغة تدعى لغة الآلة، ولم يكن هذا وقتها سهلا المبرمجين ،ولكن بابتكار الترانزستور أصغر حجم كثيرا من الحاسوب وزادت إمكانياته، واستطاع المختصون والمبرمجون في نفس الوقت أن يبتكروا لغات برمجة أسهل للاستخدام، وأصبحت لغات البرمجة مفهومة إلى حد بعيد ويسهل تعليمها للأولاد ذات الفئات العمرية المختلفة ولا يزال التطوير والتسهيل قائماً ليسهل تعليمها لأكبر عدد من الأطفال والكبار فإنها بالفعل المستقبل وكثير من الأشغال الآن تعتمد اعتماد كلي ليها مما يشجع الآباء والأمهات علي توجيه تركيز أطفالهم من سن صغير إلي تعلمها، بل بالعكس مساعدتهم أيضا علي ابتكار ألعابهم الخاصة.