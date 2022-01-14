إليكم طريقة تثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX على الكمبيوتر والأندرويد

مع الكشف عن الإصدار الجديد من لعبة روبلوكس Roblox برزت العديد من التساؤلات عن طريقة تثبيتها عبر محركات البحث الشهيرة وذلك بفضل سمعتها الطيبة بين أولياء الأمور وشهرتها الواسعة التي حققتها منذ اليوم الأول من إصدارها سنة 2006، وهي تنتمي لألعاب التقمص حيث يستطيع الممارس صنع وتقمص مئات الشخصيات مثل التنين وعامل المناجم ورائد الفضاء وغيرها العديد من الشخصيات الأخرى، ولأن اللعبة تمتلك العديد من المميزات والسمات التي تفتقر لها الألعاب الأخرى من نفس النوع جعلت الجميع يتساءل عن طريقة تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.

تثبيت لعبة روبلوكس على جهاز الكمبيوتر

تستهدف لعبة روبلوكس الأطفال والمراهقين فيما بين عمر 8 أعوام وحتى عمر 18 عاماً وقد أكدت اللعبة على مدار السنوات الماضية على أهميتها الكبيرة ومساعدتها على تنمية ذكاء الأطفال وإطلاق العنان لمواهبهم غير المكتشفة ولهذا استطاعت أن تستحوذ على ثقة العديد من الآباء والأمهات، وتتمثل مميزات اللعبة في الجرافيك عالي الجودة والمحيط المفتوح الذي يتيح للاعبين التحرك بحرية داخل اللعبة فضلاً عن خدمة الدردشة المتوفرة بداخلها وإمكانية ممارستها بشكل فردي أو جماعي، وصدرت اللعبة على العديد من المنصات منها الإكس بوكس والپلايستيشن والويندوز ويتم تحميلها من خلال الخطوات التالية.

افتح الموقع الرسمي للعبة وقم بإنشاء حساب شخصي عليه.

افتح الصفحة الخاصة بلعبة روبلوكس ثم اضغط على زر تثبيت.

اختر الملف الذي تود حفظ اللعبة بداخله واضغط على زر استمرار التثبيت.

بعد الانتهاء يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس على الأندرويد

وأحد أهم مميزات لعبة روبلوكس هو إمكانية ممارستها على الهواتف الذكية حيث تضمن لك استمرار المتعة في أي مكان وأي وقت كما أنها خفيفة على نظام الهاتف ومساحتها صغيرة ولا تتطلب مواصفات عالية ويتم تحميلها من خلال الخطوات التالية.