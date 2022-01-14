طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile  بطرق  مضمونة وسهلة

لعبة ببجي من الألعاب المحببة والمفضلة لدى الأطفال كثيرًا وكذلك الكبار، لذا يحرص اللاعب في لعبة ببجي على إحراز الكثير من المستويات وهدفه الأساسي تحقيق الفوز؛ ولكن من أجل الاستمرار في اللعبة وتخطي المستويات الأخرى يجب أن يتوافر لديه العديد والعديد من الشدات، وذلك يكلف اللاعب الكثير من الأموال؛ حيث إن الشركة المنتجة للعبة ببجي جعلت مستويات اللعبة في بادئ الأمر بشكل مجاني، وبعد إدمان اللعبة والشغف بتحقيق الفوز من خلال تخطي كل المستويات وذلك من خلال شراء الشدات الخاصة باللعبة للتمكن من شراء الأسلحة والمعدات اللازمة؛ ومن أجل تحقيق الربح والكسب المادي أوضحت الشركة المنتجة للعبة ببجي عن شركات تستطيع من خلالها شحن شدات اللعبة مثل الحسابات البنكية وشركات الاتصال؛ لذا سوف نوضح لكم طرق شحن شدات لعبة ببجي كما سنوضح لكم طرق أخرى يمكن من خلالها شحن الشدات دون إنفاق الكثير من الأموال بطرق سهلة جدًا.

طريقة شحن شدات ببجي

هناك العديد من المواقع المضمونة لعملية شحنة شدات ببجي؛ حيث تقوم تلك المواقع بتقديم أفضل الخدمات للاعبين وهناك من المواقع من يجعل الحصول على الشدات مجانًا مقابل مشاهدة الفيديوهات بشكل مستمر و مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وعلى الصفحات الشخصية الخاصة باللاعب، فكل ذلك يمَكِّن اللاعب من الحصول على العديد من النقاط يستطيع استبدالها برصيد على حسابه ومن ثم شراء الشدات من خلال ذلك الرصيد.

و من أجل نجاح عملية الشحن يجب اتباع تلك الخطوات:

يجب أن يقوم اللاعب بالدخول على لعبة ببجي

يجب على اللاعب أن يضغط على رمز الشدات الذي يوجد داخل اللعبة

ثم يقوم اللاعب باختيار عدد الشدات الذي يريد شرائها

ثم يقوم اللاعب باختبار طريقة الدفع التي يفضلها

ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة والضغط على زر التأكيد

بعد القيام بتلك الخطوات أصبحت الشدات التي قمت بشرائها على حسابك في لعبة ببجي

يمكن التأكد من وجود الشدات من خلال الدخول على الحساب الخاص باللاعب

أسعار الشدات

هناك أسعار لشدات لعبة ببجي سوف نعرضها عليكم لضمان عملية الشحن الصحيحة وهي: