نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة اكواد لعبة grand theft auto v وطريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرس الاصلية للاندرويد والايفون في المقال التالي
عمر شويل - جدة قائمة اكواد لعبة grand theft auto v ، لجميع عشاق لعبة جراند ثفت أوتو5 إليكم نقدم قائمة من الاكواد التي تساعدك علي اكثر قدر من الاستمتاع أثناء اللعبة ، وأيضا طريقة تحميل لعبة grand theft auto v تابعوا.
اكواد لعبة grand theft auto v
الان من خلال معرفتك لمجموعة اكواد لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، سوف تتمكنوا من فتح بعض القوة الإضافية ، وتجربة القوة والقدرات الكاملة للعبة، كذلك ستساعدك الرموز في الحصول على السيارة ، والصحة ، والذخيرة ، والمروحية ، والكثير من الاسلحة والمزيد من المميزات الأخري أيضا ، ولكن قبل استخدام أي من مشغلات الأكواد السرية للعبة Grand theft auto V المدرجة من خلال مقالتنا عليك أن تحترس أثناء تشغيلهم لعدم وجود أي مشاكل في تحديث لعبة gta 5 للاندرويد ، ولكن قبل استخدام أي مشغل أكواد لاحظ أن الرموز مخصصة فقط لغرض التسلية وفيمايلي سوف نعرض مجموعة الأكواد وهي كالتالي:
- من أجل الحصول علي صحة ودرع كامل : CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, .RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
- المزيد من الاسحلة :TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, .L1, L1
- لتستطيع من القفز عاليا : LEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2.
كيفية تحميل احدث اصدار للعبة 5 Grand Theft Auto
هناك فئة كبيرة من عشاق لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، يقوموا بالبحث عن طريقة أمنه من أجل الحصول علي تحميل تلك اللعبة المحببة للكثير وهي لعبة GTA5 الذي سنقوم بعرضها خلال تلك الفقرة والخطوات كالتالي:
- يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك.
- أفتح متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك أندرويد.
- أو فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون.
- من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب ( لعبة GTA V الاصليه ).
- الآن أنقر على كلمة بحث.
- سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.
- حينها أنقر على كلمة ( تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ).
- سوف تستغرق عملية التثبيت دقائق قليلة.
- بعد الانتهاء من التثبيت قم بربط اللعبة بحسابك علي الفيس بوك.
- الآن أنت قادرا على فتح اللعبة بكل سهوله وبدون مشاكل.
وها قد نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد أفدناكم.