سعر ومواصفات هاتف اوبو oppo k9x جوال يتميز بالدقة والتكنولوجيا العالية

سعر ومواصفات هاتف اوبو oppo k9x يعد من أبرز الأسئلة التي يريد معرفتها فئة كبيرة من المواطنين، كما يرغبون في معرفة مميزات هذا الجهاز وسعة البطارية له والمواصفات التقنية المختلفة، ودقة الكاميرا وحجم الذاكرة ونوعية المعالج وقوة البطارية وسعره في باليورو والدولار والجنيه المصري.

مواصفات هاتف Oppo K9x

يتميز هاتف Oppo k9x أن تصميمه بسيط وأنيق ويدعم شريحتين وهيكل الهاتف مميز، ويدعم جميع الشبكات التو جي والثري جي وال 4 جي وال 5 جي.

يبلغ وزن الجهاز 172 جرام بينما السمك 7.9 جرام ويتوفر بعدة ألوان وهي اللون الفضي والأسود والبني.

بالنسبة للبطارية فإن سعتها تبلغ 5000 ملي أمبير، ويدعم هذا الهاتف الشاحن السريع والذاكرة الداخلية له 128 جيجا والعشوائية له تبلغ 8 للرامات.

الشاشة لهذا الجهاز نوعها IPS LCD ودقتها FHD ويبلغ حجمها 6.5 بوصة.

دقة كاميرا هاتف oppo k9x والمعالج

معالج الجهاز ثماني النواة MediaTek MT 6877 Dimensity ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل وهناك ثلاثة كاميرا خلفية وعدستها f/1.8 ودقة الكاميرا الخلفية الثانية 8 ميجا بكسل بعدسة f/2.2.

الكاميرا الثالثة عدستها f/2.4 ودقتها 2 ميجا بكسل ميكرو، وبها فلاش، وتصلح لعمل فيديو تصوير 4k.

الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز دقتها 16 ميجا بكسل وبها عدسة f/ 2.4.

يدعم الجهاز نظام تشغيل الأندرويد والبلوتوث بإصدار 5 ويحتوي هذا الجهاز على واي فاي هوائي وسماعات للأذن ويوجد ميكروفون كما يدعم الهاتف GPS والبصمة وبه مستشعرات للبوصلة والتسارع والتقارب.

ما هي مميزات هاتف اوبو oppo k9x ؟

شاشة هاتف اوبو الجديد دقتها تبلغ 2400 ومقاسها ستة ونص بوصة ومعدل التحديث لها 90 × 1080 هرتز.

من مميزات هاتف اوبو أن المعالج له ثماني النواة من ميديا تك Dimensity 810 ويعمل بنظام الأندرويد 11 بالإضافة إلى واجهة مستخدم color 05 12 ويتمتع الجهاز بذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين lpd r4x بسعة 256 جيجابايت.

بطارية موبايل oppo k9x مصنوعة من الليثيوم بوليمر، وهي غير قابلة للإزالة وتبلغ قوتها 5000 مللي أمبير للساعة والشاحن لهذا الجهاز سريع قوته تبلغ 33 وات بينما مقبس الصوت يبلغ مقاسه 3.5 ملم والجهاز يدعم الـ 5G.

سعر هاتف اوبو oppo k9x

يبلغ سعر هذا الهاتف 200 يورو بينما بالدولار الامريكي سعره 227 دولار.

في مصر يباع هذا الجوال بحوالي 3733 جنيه مصري.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة سعر ومواصفات هاتف oppo k9x كما ذكرنا مميزاته بالتفصيل والعديد من المعلومات مختلفة حول سعته الداخلية والخارجية وحجم الذاكرة ونوعية المعالج وقوة البطارية.