شبح الهواتف مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Flip 3 و مقارنة تفصيلية مع Galaxy Z Flip

استطاعت سامسونج خطو خطوة جديدة في عالم الهواتف الذكية، حيث صممت هواتف تتميز بقابليتها للطي تأتي ضمن هواتف الجيل الثالث، منها Galaxy Z Flip 3 التي تعتبر الإصدار المحسن من هواتف Galaxy Z Flip، حيث استطاعت الشركة تلافي عيوب الإصدار السابق وإنتاج إصدار حديث متطور استطاع نيل استحسان الجميع، وسوف نتعرف على الفرق بين الاصدارين فيما يلي.

شاشة الهاتف

لا يمكن إنكار أن الشاشة من أهم عناصر اختيار الهاتف وقد استطاعت الشركة تقديم هاتف جديد يتميز بما يلي:

حجم الشاشة يبلغ 6.7 بوصة وهو نفس حجم شاشة Galaxy Z Flip، إلا أن هاتف Galaxy Z Flip 3 يتميز بسرعة عالية تصل إلى 120 هرتز.

هاتف Galaxy Z Flip يمكن مشاهدة الرسوم المتحركة بكل سهولة وحرية وبطريقة أسهل من الاصدار السابق.

دقة عرض الشاشة تبلغ 2640×1080 بكسل وهو أمر متاح في كلا الإصدارين، لكن يمكن ملاحظة أن هاتف 3 Galaxy Z Flip يتميز بمعدل عرض أسرع من الإصدار السابق.

كاميرا الهاتف

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا حديثة متطورة وتتميز مواصفات الكاميرا بما يلي:

الكاميرا المزدوجة مزود بها مستشعر تبلغ دقته 12 ميجا بيكسل.

كاميرا عريضة دقتها 12 ميجا بيكسل.

فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية هي 1.8/f.

فتحة عدسة الكاميرا ذات زاوية واسعة هي 2.2/f.

تتميز الكاميرا الرئيسية في الهاتف بميزة تعرف باسم ” التثبيت البصري ” والتي تقدم جودة أعلى للصور في وجود إضاءة ضعيفة.

سعر الهاتف

إصدار Galaxy Z Flip 3 سعة 128 جيجا مع 8 جيجا سعره 1050 يورو.

أما الإصدار ذو سعة 256 جيجا مع 8 جيجا بايت يبلغ سعره 1100 يورو.

سعر الهاتف في مصر سعة 256 جيجا مع 8 جيجا يبلغ حوالي 20 ألف جنيه مصري تقريباً.

أهم مواصفات Galaxy Z Flip 3 المعلن عنها والتي يتميز بها الهاتف، استطعنا التعرف عليها في هذا المقال، وأشرنا إلى سعر الهاتف المعلن عنه في الأسواق.