نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن مجموعة متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية لاجهزة الاندرويد والايفون وكيفية تحميل احدث اصدار للعبة 5 Grand Theft Auto في المقال التالي
عمر شويل - جدة مجموعة متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية لاجهزة الاندرويد والايفون ، البعض لا يعلم أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 تحتاج لمتطلبات هامة لكي تتمكن من تشغيلها والأستمتاع بها ، الأن لجميع الباحثين عن أكثر طريقة أمنه لتحميل احدث اصدار للعبة جراند ثفت أوتو 5 يمكنكم معرفة كل ذلك وأكثر من خلال الفقارات القادمة.
متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية
لا تحتاج هواتف الايفون للكثير من المتطلبات من أجل تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 وذلك يرجع لكفاءة هذه الهوانف العالية وقدرتها الكبيرة علي تشغيل اللعبة دون مواجهه مصاعب ، ولكن يحتاج هواتف الاندرويد مجموعة كبيرة من المتطلبات لكي يتمكنوا من تشغيل اللعبة وذلك المتطلبات تشمل كلتا الأنظمة لهواتف الايفون والاندرويد والمتطلبات كالتالي:
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مطلوب تسجيل الرمز التسلسلي للاستخدام الفردي عبر الإنترنت .
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يقتصر التسجيل على حساب Rockstar Games Social Club واحد (+13) لكل رمز تسلسلي ؛ يُسمح بتسجيل الدخول مرة واحدة فقط لكل حساب Social Club في أي وقت .
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مطلوب اتصال بالإنترنت للتنشيط واللعب عبر الإنترنت .
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عمليات تثبيت البرامج المطلوبة بما في ذلك منصة Rockstar Games Social Club و DirectX و Chromium.
- لابد أيضا من توفير مساحة تصل إلي 4.5 جيجا بايت لتتمكن من تحميل grand theft auto v 5.
كيفية تحميل احدث اصدار للعبة 5 Grand Theft Auto
هناك فئة كبيرة من عشاق لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، يقوموا بالبحث عن طريقة أمنه من أجل الحصول علي تحميل تلك اللعبة المحببة للكثير وهي لعبة GTA5 الذي سنقوم بعرضها خلال تلك الفقرة والخطوات كالتالي:
- يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك.
- أفتح متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك أندرويد.
- أو فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون.
- من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب ( لعبة GTA V الاصليه ).
- الآن أنقر على كلمة بحث.
- سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.
- حينها أنقر على كلمة ( تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ).
- سوف تستغرق عملية التثبيت دقائق قليلة.
- بعد الانتهاء من التثبيت قم بربط اللعبة بحسابك علي الفيس بوك.
- الآن أنت قادرا على فتح اللعبة بكل سهوله وبدون مشاكل.
الأن عزيزي القاريء نكون قد أنتهينا من تقديم طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، وأهم مجموعة متطلبات لتشغيل gta 5 v الاصلية للاندرويد نتمني أن نكون قد أفدناكم.