نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن مجموعة متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية لاجهزة الاندرويد والايفون وكيفية تحميل احدث اصدار للعبة 5 Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية لاجهزة الاندرويد والايفون ، البعض لا يعلم أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 تحتاج لمتطلبات هامة لكي تتمكن من تشغيلها والأستمتاع بها ، الأن لجميع الباحثين عن أكثر طريقة أمنه لتحميل احدث اصدار للعبة جراند ثفت أوتو 5 يمكنكم معرفة كل ذلك وأكثر من خلال الفقارات القادمة.

متطلبات تشغيل لعبة gta 5 الاصلية

لا تحتاج هواتف الايفون للكثير من المتطلبات من أجل تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 وذلك يرجع لكفاءة هذه الهوانف العالية وقدرتها الكبيرة علي تشغيل اللعبة دون مواجهه مصاعب ، ولكن يحتاج هواتف الاندرويد مجموعة كبيرة من المتطلبات لكي يتمكنوا من تشغيل اللعبة وذلك المتطلبات تشمل كلتا الأنظمة لهواتف الايفون والاندرويد والمتطلبات كالتالي:

مطلوب تسجيل الرمز التسلسلي للاستخدام الفردي عبر الإنترنت . يقتصر التسجيل على حساب Rockstar Games Social Club واحد (+13) لكل رمز تسلسلي ؛ يُسمح بتسجيل الدخول مرة واحدة فقط لكل حساب Social Club في أي وقت .

مطلوب اتصال بالإنترنت للتنشيط واللعب عبر الإنترنت . عمليات تثبيت البرامج المطلوبة بما في ذلك منصة Rockstar Games Social Club و DirectX و Chromium. لابد أيضا من توفير مساحة تصل إلي 4.5 جيجا بايت لتتمكن من تحميل grand theft auto v 5.

كيفية تحميل احدث اصدار للعبة 5 Grand Theft Auto

هناك فئة كبيرة من عشاق لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، يقوموا بالبحث عن طريقة أمنه من أجل الحصول علي تحميل تلك اللعبة المحببة للكثير وهي لعبة GTA5 الذي سنقوم بعرضها خلال تلك الفقرة والخطوات كالتالي:

يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك. أفتح متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك أندرويد. أو فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون. من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب ( لعبة GTA V الاصليه ). الآن أنقر على كلمة بحث. سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة. حينها أنقر على كلمة ( تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ). سوف تستغرق عملية التثبيت دقائق قليلة. بعد الانتهاء من التثبيت قم بربط اللعبة بحسابك علي الفيس بوك. الآن أنت قادرا على فتح اللعبة بكل سهوله وبدون مشاكل.

الأن عزيزي القاريء نكون قد أنتهينا من تقديم طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، وأهم مجموعة متطلبات لتشغيل gta 5 v الاصلية للاندرويد نتمني أن نكون قد أفدناكم.