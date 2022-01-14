خصومات 65% و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة

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عمر شويل - جدة خصومات 65% و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى على الشاشات وأجهزة اللاب توب، يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي QLED بسعر 5199 ريال بدلا من 9499 ريال خصم 46%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 249 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر إل جي OLED تلفزيون 77 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 12999 ريال بدلا من 23999 ريال خصم 46%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 622 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال، خصومات 65% و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى على الشاشات وأجهزة اللاب توب.

خصومات %65 و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال

يتوفر ال جي OLED تلفزيون 48 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4499 ريال بدلا من 12599 ريال خصم 65%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 215 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة 648 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سامسونج تلفزيون 70 بوصة UHD فائق الوضوح ذكي بسعر 4499 ريال بدلا من 6999 ريال خصم 36%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 215 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض اكسترا الكبرى وهدايا قيمة

يتوفر هواوي ميت بوك D 15 كور آي 3 حجم 15 بوصة سعة 256 جيجا بايت باللون الرمادي، بسعر 1999 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 23%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 96 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا على اجهزة اللاب توب أبل ماك بوك برو 2020 حجم 13 بوصة سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام تاتش بار باللون الرمادي، بسعر 5499 ريال بدلا من 6299 ريال خصم 13%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 263 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

عروض اكسترا على أجهزة اللاب توب

يتوفر هواوي ميت بوك D 15 كور أي 5 سعة 15.6 بوصة سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي، بسعر 2399 ريال بدلا من 2899 ريال خصم 18%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 115 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر اتش بي لاب توب كور أي 5 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام 1 تيرا باللون الرمادي، بسعر 2949 ريال بدلا من 3299 ريال خصم 11%، ويمكنك إستبدال لكاش بقسط شهري 141 ريال يستمر حتى ثلاث سنوات ضمن عروض اكسترا الكبرى مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال.