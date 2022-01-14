تطبيق Elite Win من متجر جوجل بلاي للحصول على جواهر فري فاير

يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة للحصول على جواهر فري فاير من موقع مضمون 100%، وذلك من أجل المحافظة على الحساب الخاص باللاعب وعدم غلقه بسبب عمليات الشحن الغير شرعية، وننصح جميع اللاعبين بضرورة شحن free fire diamonds من خلال الطرق الشرعية والمضمونة ومن المواقع المعتمدة للشركة المالكة للعلبة، حيث بدأ الكثير منهم يبحث عن تطبيق على متجر جوجل بلاي للحصول على الجواهر.

تطبيق Elite Win على متجر جوجل بلاي للحصول على جواهر فري فاير

يوجد عدد من الطرق التي يمكنك الحصول على الجواهر عبر الموقع الرسمي للعبة، ويكون ذلك مقابل الدفع المالي بعد اختيار العرض المناسب من تلك الجواهر، وخاصة أن الموقع الرسمي يمنح اللاعبين عدد من الجواهر المجانية مع كل عملية شحن مدفوعة الأجر، كما يمكنك الحصول الجواهر من خلال أداء بعض المهام المطلوبة منك على الموقع والحصول على عدد من النقاط ثم استبدال تلك النقاط بالجواهر المجانية.

بعد الدخول إلى متجر جوجل بلاي يمكنك البحث عن التطبيق، وبعدها يجب عليك تحميل التطبيق عقب العثور عليه، وبعد الانتهاء من عملية التحميل يجب عليك القيام بعملية التثبيت للتطبيق على الهاتف، بعدها سوف يطلب من التطبيق تنفيذ بعض المهام المطلوبة لكي تتمكن من الحصول على جواهر فري فاير أو شخصية من الشخصيات والاستمتاع بها خلال الفترة القادمة.

يطلب منك التطبيق بعض المهام البسيطة للغاية والتي يمكنك فعلها بكل بساطة، حيث انها لا تحتاج منك جهد، والتي منها مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التي تم رفعها على التطبيق، وبعدها سوف تجد عدد من النقاط، والتي يمكنك بعدها استبدال تلك النقاط بالجواهر بكل بسيطة، كما يوجد لعبة الحظ في التطبيق والتي تمكنك من الفوز بمئات الجواهر، وكل ما عليك هو تشغيل الدوارة الموجودة في اللعبة، والانتظار لمدة ثواني حتى تقف تلك الدوارة، وسوف يتم إضافة عدد الجواهر التي تتوقف عندها تلك الدوارة إلى حسابك، كما يمكنك الفوز بالجواهر من خلال خدش الكروت التي توجد في التطبيق، ودعوة الأصدقاء لتحميل التطبيق خلال الفترة القادمة.