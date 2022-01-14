سعر و مواصفات Samsung Galaxy S7  واهم المزايا والعيوب

نستعرض معكم متابعينا خلال المقال بعض تفاصيل هاتف Samsung Galaxy S7 الذي أطلقته شركة سامسونج في عام 2015 م وبالتحديد في شهر أبريل، حيث أطلقت الشركة فيما بعد هواتف عديدة بها والكثير من التحسينات لهذا الهاتف، ولكن ذلك الإصدار من سامسونج يقدم قيمة مميزة مقابل السعر، ولهذا قم بالإطلاع علي المقال وتعرف علي أهم مزاياه وعيوبه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S7

وزن الهاتف 152 جرام.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من النوع Nano SIM

نظام تشغيل الهاتف Marshmallow v6.0

حجم الشاشة 5.1 بوصة وبمعدل كثافة 557 لكل إنش، ونوعها Super AMOLED ويتم تشغيل منه 72.1% من الشاشة.

المعالج نوعه Exynos 8890 وهو ثماني النواة، التردد 2.3 جيجا هرتز.

الهاتف به كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل وفلاش LED، والكاميرا الأخري دقتها 5 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.7.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 لفترة نصف ساعة.

الهاتف يدعم بصمة الإصبع.

الهاتف له إصداران: الإصدار الأول بذاكرة وصول داخلية 32 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 4 جيجا رام، الإصدار الثاني بذاكرة وصول 64 جيجا بايت وأيضاً الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

بطارية الهاتف 3000 أمبير ملصقة بالهاتف وغير قابلة للإزالة.

الهاتف يدعم التصوير با Dual Pixel و Image Stabilization .

الهاتف يدعم تقنية Always on Display.

الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

ألوان الهاتف: أبيض، أسود، ذهبي، فضي.

سعر الهاتف 5800 جنية.

مزايا هاتف Samsung S7

الكاميرا أقل دقة من إصدار سامسونج S6، حيث أن شركة سامسونج قللت الدقة لتصبح 12 جيجا بايت بدلاً من 16 جيجا بايت، ولكن علي الرغم من ذلك ألا إن إصدار Samsung S7 أفضل من كافة الأجيال التي تسبقه بفضل التقنيات والحساسات التي أضافتها الشركة.

تقنيات Dual Pixel و Image Stabilization تجعل كاميرا الهاتف لها الأفضلية في الجيل الخاص بالهاتف.

جودة الهاتف رائعة وذلك لكونه بمعدل كثافة 577 لكل إنش.

الهاتف به تقنية IP68 والتي تجعل الهاتف مقاوم جيد للماء والغبار تصل الي متر في 30 دقيقة.

الهاتف مزود بخاصية Always on Display التي تجعل المستخدم يعرف الإشعارات دون الضغط علي أي زر.

أداء الهاتف ممتاز بفضل المعالج Exynos 8890، حيث يعطي جودة عالية في تشغيل التطبيقات.

الهاتف به مستشعر لقراءة بصمة الإصبع وفتح الهاتف بها كوسيلة حماية.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S7