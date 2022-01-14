خبير تقني يُعلن عن طريقة فعالة ورائعة لشحن هواتف أيفون ويُحذر من خطأ شائع يُدمرها

حذر منذ قليل خبير في مجال التقنية من خطأ شائع يفعله الملايين يؤدي إلى تدمير البطارية على هواتف أيفون، حيث أكد الخبير أن ذلك الخطأ يفعله الكثيرون عند شحن الهواتف الذكية، لذا يجب على جميع متابعي موقع ثقفني متابعة هذا المقال الهام الذي سوف نكشف فيه عن ذلك الخطأ الذي أشار إليه الخبير التقني ” أدريان هيوز” عبر التقرير الصادر عنه والذي نشره في الموقع الأمريكي “zdnet”، وذلك من اجل المحافظة الهاتف وزيادة عمر البطارية الخاصة به خلال الفترة القادمة.

طريقة فعالة لشحن هواتف أيفون وخطأ شائع يدمرها

وأكد الخبير أنه قد اتبع طريقة جديدة غيرت بشكل كبير وجذي في الطريقة التقليدية التي يتم بها شحن هاتف أيفون الخاص به، والتي يقوم من خلالها بشحن الهاتف ليلاً قبل النوم، حيث أوضح أن الطريقة الجديدة غريبة جداً حيث جعلته في حالة صدمه، وخاصة انها مكنته من شحن جهاز iPhone 13 الجديد بشكل سريع، حيث جعلت نسبة البطارية 50% خلال 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام شاحن بقوة 20 واط، مؤكداً للجميع أنها الطريقة الأفضل في الشحن خلال المرحلة القادمة.

نصح ” أدريان” جميع مستخدمي هواتف آيفون بشحن بطارية الهاتف الخاص بهم على مرحلتين خلال اليوم، وذلك من خلال وضع جدول منتظم لعملية الشحن بدلاً من الشحن ليلاً، حيث أوضح الخبير أنه قام بشحن الهاتف لمدة من 30 إلى 45 دقيقة في الصباح، وذلك عقب الاستيقاظ مباشرة، موضحاً أنها طريقة سهلة ويمكن للجميع استخدامها.

أما المرحلة الثانية فإنه قام بشحن الهاتف في فترة ما بعد الظهيرة لمدة ثلاثون دقيقة، وذلك حتى تصل نسبة الشحن 80%، وهو بذلك يكون جاهزاً حتى الفترة الصباحية باليوم التالي، وفي حالة أن يكون مالك الهاتف يقضي وقتاً طويلاً خارج المنزل فيكمنه استخدام شاحن السيارة او الباور من أجل إعادة شحن الهاتف، وحذر الخبير من ترك الجهاز موصلاً بالشحن المتنقل لفترة طويله، وسوف تُساعد تلك الطريقة مستخدمي هواتف أيفون للتخلص من شحن أجهزتهم ليلاً بجانب السرير، مؤكداً أن الطريقة الجديدة للشحن تكون على دفعات مما يضع ضغطاً قليلاً على البطارية وبالتالي فإنه يُطيل من عمر البطارية.