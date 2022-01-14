بالخطوات طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 آخر إصدار 2022 للكمبيوتر والموبايل

يريد الكثير من محبين الألعاب معرفة طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 بالخطوات، وذلك لأنها من أكثر الألعاب إثارة في وقتنا الحالي ولا تقل عن لعبة ببجي في شيء، بل إنها من أكثر الألعاب تميزاً لأنها موجودة منذ سنين ولها الكثير من العشاق، ولكن في الإصدارات الأخيرة تزايد البحث عنها لتحميل الإصدارات الجديدة للعبة وذلك لأنها أصبحت أكثر تميزاً وإثارة عن قبل، كما أنها حققت نجاح كبير جداً في الجزء الخامس لها (جراند ثفت أوتو5) حيث كانت أكثر واقعية كما أن الشخصيات كانت مليئة بالمشاعر وكأنها حقيقية، أما في جراند ثفت أوتو تطورات لتصبح بجرافيك عالي الجودة ومشوق جداً تابعونا لتعرفوا كيفية تحميلها.

تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6

لا يوجد اختلاف في تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 عن تنزيل جراند ثفت أوتو 5 ، وذلك لأننا سنتبع نفس الخطوات الخاصة بالتحميل، ويمكنك تحميلاها بكل بساطة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات، ويعد نجاح الجزء الخامس من اللعبة هو السبب في كثرة تحميلها في الفترة الأخيرة والبحث عن التحديثات الجديدة للعبة، ولذلك اتبع التالي لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 :-

قم بالدخول على تطبيق ستيم وسجل الدخول من خلال كتابة البيانات الخاصة ببريدك ورقم البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

يتم الضغط على محرك البحث وكتابة اسم اللعبة.

قم بالضغط على زر البحث.

يتم اختيار النسخة المناسبة في الحجم للجهاز الخاص بك وتحميلها من خلال شراء اللعبة والموافقة على كل الشروط الخاصة بها.

انتظر عملية التحميل وقم بالبدء في تنزيل اللعبة واختيار الشخصية التي تريد اللعب بها وتنفيذ المهام المطلوبة منك.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 6

يوجد مزايا كثيرة في اللعبة عن الإصدارات القديمة والتي تتلخص في أن أول بطولة مطلقة للسيدات في اللعبة ستكون من خلال هذا الإصدار، وذلك ما انتظره الكثير من محبين اللعبة في الجزء السابق، وتدور أحداث اللعبة حول سرقة السيارات الكبيرة كما يتعرض اللاعب للخيانة من عصابته، ولكن يوجد اختلاف في الشخصيات في كل جزء في اللعبة، كما تختلف دوافع البطل في كل جزء، وتتميز اللعبة في هذا الإصدار بوجود جرافيك ممتاز وعالي الجودة.