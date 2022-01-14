نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 تطبيقات لتقليل استهلاك الفيس بوك للبيانات والموارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل تطبيقات لتقليل استهلاك الفيسبوك للبيانات وذلك بعد وجود الفيديوهات التي تعمل بشكل تلقائي على صفحة الفيس بوك الخاصة بك والتي تستنفذ بيانات الهاتف الخاصة بك، وخاصة عندها تقوم بفتح الفيسبوك من خلال بيانات الهاتف الجوال وهذا يؤدي لانتهاء الباقة دون أن تكون قد استفادت بها لأنها تنتهي دون أن ترغب في مشاهدة هذه الفيديوهات.

تطبيقات تقليل استهلاك بيانات الهاتف

تطبيق facebook Lite: يعتبر من أهم التطبيقات التي تساعد الأشخاص الذين يعتمدون على باقة محدودة أو استخدامه في الوقت الذي تقترب فيه الباقة على الانتهاء، كما أن له مميزات أخرى تجعله منفرد عن غيره من التطبيقات.

تطبيق Tinfoil for Facebook: يستخدم التطبيق عدد قليل من البيانات ويحافظ على سرية المعلومات ولا يؤثر في استخدام الفيسبوك.

تطبيق Faster for Facebook Lite: أحدث التطبيقات البديلة لـ الفيس بوك، كما أنه يستخدم تطبيق بيانات هاتف أقل، وكذلك مساحة تخزينية أقل، ورامات أقل، ويتم التحميل من هنا.

تطبيق Maki: واحد من البدائل المطروحة بدلاً من تطبيق الفيس بوك، وهو خالي من الإعلانات كما أنه يدعم تطبيق الفيسبوك والماسنجر، بالإضافة إلى وجود عدد من المميزات الأخرى.

تطبيق SlimSocial: هو من التطبيقات الخفيفة والتي لا تأخذ أي مساحة على الجهاز، كما أنه يقوم بإخفاء الإعلانات ولا يستطيع الوصول إلى أي من البيانات الشخصية ويمكن تحميله من هنا.

تطبيق Friendly Social Browser: يحافظ على البطارية كما يُمكنك حفظ الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية مشاركتها أو مشاهدتها لاحقًا، ومع ذلك يقوم بالحفاظ على بيانات الهاتف، ويمكن تحميله من هنا.

برامج فيس بوك للحفاظ على بيانات الهاتف

تطبيق Swipe for Facebook: يعمل التطبيق على عرض جميع أنواع المحتوى، كما أنه يُدعم الدردشة المنفصلة، وكذلك إشعارات Facebook وMessenger.

تطبيق Simple for Facebook: حافظ هذا التطبيق على بيانات الهاتف لأنه يقوم بحجب الإعلانات ولا يتم تشغيلها بشكل تلقائي، كما أنه من التطبيقات المجانية.

تطبيق Phoenix for Facebook: أحد بدائل تطبيق الفيس بوك الرسمي وMessenger، كما أنه يحافظ على عمر البطارية، وكذلك يقوم باستهلاك بيانات أقل، ويحتوي التطبيق على مجموعة من المميزات ومن أهمها أنه لا يدعم الاعلانات.

تطبيق Swift for Facebook Lite: يحافظ التطبيق على وحدة التخزين وكذلك البطارية وكذلك بيانات الهاتف التي نتحدث عنها، كما أنه من البرامج التي تناسب الهواتف الضعيفة، ويوجد منه إصدارين أحدهما مدفوع التكاليف والآخر مجاني.