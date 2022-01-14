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عمر شويل - جدة أفضل 9 تطبيقات لتسجيل المكالمات في 2020 لهواتف الاندرويد و IOS - ثقفني
أفضل 9 تطبيقات لتسجيل المكالمات لأن هناك عدد من الأشخاص لديهم الرغبة الدائمة بالاحتفاظ بالأشياء وتأتي المكالمات الصوتية حتى تكون واحدة من هذه الأشياء التي يرغبون فيها، وعلى الرغم من أن فكرة تسجيل المكالمات الصوتية بين طرفين قد سببت عدد من المشاكل إلا أن البعض يرغبون في سماع المكالمات وتحليلها أو سماع وصفة أو إتجاة طريق عدد من المرات، وهذه التطبيقات سوف نقدمها فيما يلي.
تطبيقات تسجيل المكالمات
- تطبيق ACR Call Recorder: يمكن هذا التطبيق تسجيل المكالمات بسهولة وكذلك البحث عنها بسهولة باستخدام أسماء جهات الاتصال، مع إمكانية مشاركة التسجيلات بسهولة، كما يقوم بتسجيل (المكالمات عبر واتساب وماسنجر وغيرها).
- تطبيق Cube ACR: يتميز هذا التطبيق عن غيره من التطبيقات الأخرى التي تقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية فقط، إلا إن تطبيق Cube ACR يمكنه تسجيل المكالمات عبر Skype و Facebook و WhatsApp و Slack، وغيرها من البرامج الأخرى.
- تطبيق Boldbeast Call Recorder: واحد من أجمل التطبيقات التي تعمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 8.1 حتى الوصول إلى Android 5.0.
- تطبيق Automatic Call Recorder: هو النسخة الأولى من Automatic Call Recorder by recorder ويتمتع بنفس المواصفات التي تجعله من أكثر البرامج التي يتم تحميلها لتسجيل المكالمات.
- تطبيق Voice Recorder: أحد برامج تسجيل المكالمات الصوتية الصادرة والمستلمة.
أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات
- تطبيق Google phone: التطبيق لديه القدرة على تسجيل المكالمات الهاتفية كما أنه مدعوم من جوجل، ويأتي مثبتًا مسبقًا على العديد من أجهزة Android.
- تطبيق Automatic Call Recorder by recorder: لهذا التطبيق أهمية لأنه يسمح بعمل نسخ احتياطية من خلال التخزين السحابي، ويتوافر منه نسختين أحدهم نسخة مجانية، والآخرة المدفوعة تتميز بمميزات أخرى كثيرة.
- تطبيق Just Press Record: يتميز هذا التطبيق أنه يسمح بتسجيل المكالمات بالإضافة إلى إمكانية تقطيعها وتجميعها، أو يترك كذلك ويتم الاحتفاظ بالجزء الذي ترغب في الاحتفاظ به.
- تطبيق Blackbox Call Recorder: أحد أهم التطبيقات الموثوقة حيث يمكن قفل سجل المكالمات المسجلة في مكان خاص بها لا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يقوم بتنظيم هذه الملفات المسجلة والبحث عنها في أي وقت.
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