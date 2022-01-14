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عمر شويل - جدة الآن تعرف علي افضل 10 تطبيقات لهذا الشهر لهواتف الاندرويد حملهم بسرعة مجانا - ثقفني
افضل 10 تطبيقات لهذا الشهر لهواتف الاندرويد مع الزحام الذي يتواجد بسبب الإصدارات المختلفة من التطبيقات أصبح لابد من المساعدة في معرفة أفضل التطبيقات التي يمكن تحميلها والاستفادة منها على قدر الإمكان، ونحن سوف نضع بين يديك أفضل التطبيقات التي تتواجد في متاجر تحميل التطبيقات وسوف نعرض أفضل 10 تطبيقات، فتابعونا لمعرفة هذه التطبيقات.
التطبيقات الأفضل لهواتف الأندرويد
- تطبيق Fanya: يساعد هذا التطبيق في تنظيم جدول الأعمال اليومية الخاصة بك، وعرضها أمامك على الشاشة الرئيسية.
- تطبيق Phi Metronome: تطبيق يعمل على التواصل مع كل التطبيقات الأخرى على الشاشة، كما يساعد في جعل جميع وظائف الهاتف سهلة في الاستخدام.
- تطبيق Opera GX: هو متصفح يساعد في حصولك على المعلومات التي ترغب بها، كما يمكن ربطة مع رمز الاستجابة السريع.
- تطبيق Rocksmith+ Connect: برنامج موسيقى يعمل على تأليف الأغاني والآلات الموسيقية، كما أنه يساعد في تعلم هذه الآلات الموسيقية المستخدمة.
- تطبيق WallPaper: هو تطبيق متخصص في عمل الخلفيات على الهواتف الذكية، وليس ذلك فقط فهو يقوم بتنظيم الملفات حيث أنها يتم ترتيبها بالحجم تبعاً لأخر مدة تم استخدام التطبيق بها.
- تطبيق Time Rise: تطبيق مؤقت بسيط فقط لا يوجد به الكثير من التعقيدات.
برامج مميزة للأندرويد
- تطبيق Spotify Green Room: هو أحدث إصدارات Spotify وهو خاص بالرد على Clubhouse، كما أنه يعرض لك مجموعة من الغرف المباشرة حتى يمكنك إنشاء غرف دردشة معهم.
- تطبيق SecureMe: واحد من أهم التطبيقات التي يمكنك استخدامها وخاصة بالأمان والخصوصية، وهو يعمل كمشغل تطبيقات، كأنه الحارس على Google play.
- تطبيق Balance: Meditation and Sleep: واحد من أهم التطبيقات التي يمكن الحصول عليها، لأنه يساعد على النوم والتخلص من القلق والتوتر من خلال عرض مجموعة مختلفة من الإرشادات والفيديوهات المسجلة، كما أنه يغير في هذه الأصوات على حسب الحالة الشخصية.
- تطبيق Shutterbug Streams: هو تطبيق متخصص في المساعدة في تعليم اللغة بشكل سليم وسريع، كما أنه يساعد في عرض ما يقدم المدرسين من فديوهات تفاعلية حيث تسمح المدرس قراءة الدردشة والإيجابية عن أي تساؤلات.
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