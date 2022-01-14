الآن تعرف علي افضل 10 تطبيقات لهذا الشهر لهواتف الاندرويد حملهم بسرعة مجانا

افضل 10 تطبيقات لهذا الشهر لهواتف الاندرويد مع الزحام الذي يتواجد بسبب الإصدارات المختلفة من التطبيقات أصبح لابد من المساعدة في معرفة أفضل التطبيقات التي يمكن تحميلها والاستفادة منها على قدر الإمكان، ونحن سوف نضع بين يديك أفضل التطبيقات التي تتواجد في متاجر تحميل التطبيقات وسوف نعرض أفضل 10 تطبيقات، فتابعونا لمعرفة هذه التطبيقات.

التطبيقات الأفضل لهواتف الأندرويد

تطبيق Fanya: يساعد هذا التطبيق في تنظيم جدول الأعمال اليومية الخاصة بك، وعرضها أمامك على الشاشة الرئيسية.

تطبيق Phi Metronome: تطبيق يعمل على التواصل مع كل التطبيقات الأخرى على الشاشة، كما يساعد في جعل جميع وظائف الهاتف سهلة في الاستخدام.

تطبيق Opera GX: هو متصفح يساعد في حصولك على المعلومات التي ترغب بها، كما يمكن ربطة مع رمز الاستجابة السريع.

تطبيق Rocksmith+ Connect: برنامج موسيقى يعمل على تأليف الأغاني والآلات الموسيقية، كما أنه يساعد في تعلم هذه الآلات الموسيقية المستخدمة.

تطبيق WallPaper: هو تطبيق متخصص في عمل الخلفيات على الهواتف الذكية، وليس ذلك فقط فهو يقوم بتنظيم الملفات حيث أنها يتم ترتيبها بالحجم تبعاً لأخر مدة تم استخدام التطبيق بها.

تطبيق Time Rise: تطبيق مؤقت بسيط فقط لا يوجد به الكثير من التعقيدات.

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