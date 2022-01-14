اكواد فري فاير سيرفر الشرق الأوسط غير مستعملة لعام 2022 Free Fire Code

قبل أن نعرف ما هي اكواد فري فاير سيرفر للشرق الأوسط يجب أن نعرف ما هي الأكواد بشكل عمومي وما هي فائدتها، لذلك سنعرض كل ما يخص اكواد لعبة فري فاير، حيث أن عشاق اللعبة يبحثون بصورة مستمرة عن هذه الأكواد ليقوموا بكسف جواهر لشراء ملابس أو أسلحة في اللعبة، وليستطيع اللاعب الوصول للمستوى التالي بسهولة وتنفيذ الفوز خلال اللعب، لذلك نسهل عليك الحصول على الجواهر من خلال أكواد حيث لا حاجة لدفع المال كل مرة لتحصل على شحن جواهر لعبة فري فاي، كل ما عليك هو اتباع المقالة لمعرفة ما هي الأكواد الأساسية لكسب الجواهر.

اكواد فري فاير سيرفر الشرق الأوسط

يوجد الكثير من الأكواد المستخدمة في اللعبة كما أن لها أنواع والتي تتمثل في اكواد فري فاير سيرفر أمريكي، واكواد فري فاير سيرفر برازيلي واكواد فري فاير سيرفر أوروبا واكواد فري فاير سيرفر الشرق الأوسط وهو الأكثر طلباً في الأونة الأخيرة وسنقوم بعرض الأكواد كالتالي :-

FFMC 5GZ8 S3JC

C23Q 2AGP 9PH – 2x Carnival Carnage Weapon Loot Crate

FFMC LJES SCR7 – 2x MP40 New Year Weapon Loot Crate

JX5N QCM7 U5CH – 1x M1014 Underground Howl Loot Crate

FFPL FMSJ DKEL – Triple Captain power-up

FFMC5GZ8S3JC – 2x Flaming Red Weapon Loot Crate

C23Q2AGP9PH – 2x Carnival Carnage Weapon Loot Crate

FFPLFMSJDKEL – Triple Captain power-up

FFPLOWHANSMA – Triple Captain power up

FFMCLJESSCR7 – 2x MP40 New Year Weapon Loot Crate

5FBKP6U2A6VD – 4x MP40 Crazy Bunny Weapon Loot Crate

JX5NQCM7U5CH – 1x M1014 Underground Howl Loot Crate

FF9M-2GF1-4CBF – Pumpkin Land parachute and Astronaut Pack

F2AYSAH5CCQH – 1x Weapon Royale Voucher

5XMJPG7RH49R – 3x Incubator Voucher

FFPLPQXXENMS – Bonus 50 Points

FFPLNZUWMALS – Bonus 50 Points

ECSMH8ZK763Q – 1x Diamond Royale Voucher

مميزات اكواد لعبة فري فاير 2022

اكواد فري فاير مهمة جداً لدى الكثيرين، وذلك لأنك من خلالها تستطيع استبدالها بالملابس أو الأسلحة أو شحن جواهر لعبة فري فاير وذلك لشراء كل ما تريد من خلال الجواهر، حيث يمكن للاعب شراء الرقصات والحركات في اللعبة وشراء الملابس المختلفة والأحذية والشنط المليئة بالمعدات والأسلحة.