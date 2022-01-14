ترشيحات أرخص 7 هواتف تحتوي على ميزة NFC في مصر

أرخص 7 هواتف تحتوي على ميزة NFC في مصر سوف نطرحها حيث أن الشركات أصبحت تهتم بوضع هذه الخاصية حتى وإذا كان الهاتف من الفئة المتوسطة، وعلى الرغم من أهمية هذه الخاصية إلا أنه لا يعرف عنها الكثير، وهي خاصة بإمكانية نقل الملفات والبيانات بين جهازين من خلال التقارب بينهم وهذا يوفر على الجهاز المساحة التي تأخذها تطبيقات نقل الملفات، فهيا نتعرف على أفضل سبع هواتف تحتوي على هذه الخاصية.

أرخص هواتف في مصر

هاتف Samsung Galaxy: يتوفر الجهاز بـنظام تشغيل Android 11، ويتوفر بسعر 3400 جنيهًا بواجهة مستخدم One UI 3.1، وذاكرة 64 جيجابايت، مع نسخة رام 4 جيجابايت.

هاتف Nokia 5.4: الهاتف من أنظمة التشغيل Android 10، ويتوفر بسعر 3050 جنيهًا،وذاكرة 128 جيجابايت بواجهة مستخدم Android One، لنسخة رام 4 جيجابايت.

هاتف honor 10x lite: نظام تشغيل الهاتف هي Android 10، ويتوفر بسعر 3300 جنيهًا، وذاكرة 128 جيجابايت، بواجهة مستخدم Magic UI 3.1، ونسخة رام 4 جيجابايت.

هاتف Xiaomi Poco X3 NFC: يأتي الهاتف بـنظام Android 10، ويتوفر بسعر 3999 جنيهًا، بواجهة مستخدم MIUI 12، وذاكرة 128 جيجابايت مع نسخة رام 6 جيجابايت.

هاتف Redmi Note 10 Pro: يأتي الهاتف بـنظام تشغيل Android 11، ويتوفر بسعر 4222 جنيهًا، مع واجهة مستخدم MIUI 12، ويتمتع بنسخة رام 6 جيجابايت وذاكرة 64 جيجابايت، ويتمتع الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، وهي تتواجد من نوع Super AMOLED مع جودة +FHD، كما أنها تدعم HDR 10 مع معدل تحديث 120 هرتز.

هواتف رخيصة وإمكانيات مرتفعة في مصر