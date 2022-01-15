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عمر شويل - جدة أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الأندرويد الأعلى تحميلا للكبار الصغار - ثقفني
أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الأندرويد يبحث المستخدمين على الألعاب بصفة مستمرة، وقد أصبحت الألعاب متنوعة بشكل كبير وأصبح من الصعب الاختيار من بينها ونحن هنا سوف نساعدك على الاختيار من بينها، ومن خلال تقديم أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الاندرويد، ويوجد تنوع في هذه الألعاب المقدمة حتى تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة.
أفضل ألعاب مميزة للأندرويد
- لعبة PUBG Mobile: أحد أهم الألعاب القتالية على مستوى العالم وقد حققت نجاح كبير كما أنها حققت أرقام كبيرة في تسجيل عدد مرات التحميل، وهي من الألعاب الجماعية أيضاً وتساعدك في تكوين صداقات حول العالم.
- لعبة TEPPEN: أحد الألعاب الرائعة التي تتوافر لهواتف الاندرويد وتلعب اون لاين، كما أنها تمتع أبطال شعبيين مثل Monster Hunter و Devil May Cry، وهي تقوم على جمع البطاقات، وبناء الطوابق، بالإضافة إلى وجود مبارزة مع لاعبين آخرين.
- لعبة Call of Duty: Mobile: هي أيضاً من الألعاب القتالية وعلى الرغم من أنه تم إصدارها من عام 2003 إلا أن التحديثات التي تجرى عليها تجعلها من أفضل الألعاب.
- لعبة Mobile Legends: Bang Bang: تعتمد اللعبة على جمع فريق مكون من 5 أفراد، وقم بالدخول في معركة قتالية 5 ضد خمسة، في حرب لمدة 10 دقائق، مما يجعلها من الألعاب السريعة الممتعة.
- لعبة Fortnite: تعتمد اللعبة على الرسومات الكرتونة المشرقة وهي تشعرك أنك داخل فيلم، وهي تشبه بشكل كبير لعبة ببجي ولكن بصورة مختلفة.
ألعاب أندرويد أون لاين
- لعبةCritical Ops: واحدة من ألعاب الأكشن الرائعة، وهي عبارة عن مجموعة من التهديدات الإرهابية ودورك يكون في طريقة القضاء على العمليات الإرهابية، ويتم لعبها أونلاين ولكن لا تدعم عمليات الشراء.
- لعبة Mortal Kombat X: هي لعبة قتال بين شخصين، وتعد واحدة من أفضل ألعاب القتال العنيفة والتي تتواجد على الهواتف الذكية.
- لعبة Modern Combat 5: Blackout: تعتبر من أهم ألعاب الهواتف الذكية وقد حصلت كذلك على مجموعة من الجوائز وهي تشبة إلى حد كبير اللعبة القتالية Call of Duty.
- لعبة 8 Ball Pool: أفضل العاب البلياردو التي تم إصدارها وهي تلبي حب عدد كبير من الأشخاص بهذه اللعبة.
- لعبة Bowling King: تمثل هذه اللعبة صورة من لعبة البولينج حيث يمكنك التنافس على مباراة فردية أو إجراء منافسة بين أصدقائك.
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