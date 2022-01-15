أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الأندرويد الأعلى تحميلا للكبار الصغار

أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الأندرويد يبحث المستخدمين على الألعاب بصفة مستمرة، وقد أصبحت الألعاب متنوعة بشكل كبير وأصبح من الصعب الاختيار من بينها ونحن هنا سوف نساعدك على الاختيار من بينها، ومن خلال تقديم أفضل 10 ألعاب أون لاين لهواتف الاندرويد، ويوجد تنوع في هذه الألعاب المقدمة حتى تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة.

أفضل ألعاب مميزة للأندرويد

لعبة PUBG Mobile: أحد أهم الألعاب القتالية على مستوى العالم وقد حققت نجاح كبير كما أنها حققت أرقام كبيرة في تسجيل عدد مرات التحميل، وهي من الألعاب الجماعية أيضاً وتساعدك في تكوين صداقات حول العالم.

لعبة TEPPEN: أحد الألعاب الرائعة التي تتوافر لهواتف الاندرويد وتلعب اون لاين، كما أنها تمتع أبطال شعبيين مثل Monster Hunter و Devil May Cry، وهي تقوم على جمع البطاقات، وبناء الطوابق، بالإضافة إلى وجود مبارزة مع لاعبين آخرين.

لعبة Call of Duty: Mobile: هي أيضاً من الألعاب القتالية وعلى الرغم من أنه تم إصدارها من عام 2003 إلا أن التحديثات التي تجرى عليها تجعلها من أفضل الألعاب.

لعبة Mobile Legends: Bang Bang‏: تعتمد اللعبة على جمع فريق مكون من 5 أفراد، وقم بالدخول في معركة قتالية 5 ضد خمسة، في حرب لمدة 10 دقائق، مما يجعلها من الألعاب السريعة الممتعة.

لعبة Fortnite: تعتمد اللعبة على الرسومات الكرتونة المشرقة وهي تشعرك أنك داخل فيلم، وهي تشبه بشكل كبير لعبة ببجي ولكن بصورة مختلفة.

ألعاب أندرويد أون لاين