خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2022 آخر إصدار Pubg Newstate

يكون تحديث لعبة ببجي نيوستيت هي إكمال للعبة ببجي موبايل المعروفة التي يلعبها عدد كبير من اللاعبين حيث تكون هذه اللعبة أيقونة للمعارك وليها دور مهم في لعب الأندرويد يكون الفوز فيها لمن يستطيع البقاء إلى النهاية أو البقاء للأقوى كما يقولون وسوف نتكلم عن تحديثها من خلال هذا المقال.

خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2022

عند تحديث اللعبة يمكن أن نتبع خطوات بسيطة وسهلة ومعروفة لدى الجميع سوف نتحدث عن هذه الخطوات من خلال النقاط التالية:-

ندخل على المتجر جوجل بلاي.

نقوم بالكتابة في البحث ببجي موبايل.

ستظهر لنا اللعبة والصورة الخاصة بها.

ثم بعد ذلك نضغط على تحديث في المربع الأخضر.

ننتظر عدة دقائق.

بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بشكلها واسمها الجديد ببجي نيوستيت.

نضغط على فتح ونتبع التعليمات مثل إدخال بيانات.

نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.

خصائص لعبة ببجي نيوستيت بعد تحديثها

نجد أن تحديث لعبة ببجي نيوستيت أدى إلى اكتساب اللاعب إلى كثير من المميزات داخل اللعبة إلى جانب اكتساب كثير من المميزات والصلاحيات سوف نتحدث عنها من خلال النقاط التالية.