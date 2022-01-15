نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2022 آخر إصدار Pubg Newstate في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2022 آخر إصدار Pubg Newstate - ثقفني
يكون تحديث لعبة ببجي نيوستيت هي إكمال للعبة ببجي موبايل المعروفة التي يلعبها عدد كبير من اللاعبين حيث تكون هذه اللعبة أيقونة للمعارك وليها دور مهم في لعب الأندرويد يكون الفوز فيها لمن يستطيع البقاء إلى النهاية أو البقاء للأقوى كما يقولون وسوف نتكلم عن تحديثها من خلال هذا المقال.
خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت 2022
عند تحديث اللعبة يمكن أن نتبع خطوات بسيطة وسهلة ومعروفة لدى الجميع سوف نتحدث عن هذه الخطوات من خلال النقاط التالية:-
- ندخل على المتجر جوجل بلاي.
- نقوم بالكتابة في البحث ببجي موبايل.
- ستظهر لنا اللعبة والصورة الخاصة بها.
- ثم بعد ذلك نضغط على تحديث في المربع الأخضر.
- ننتظر عدة دقائق.
- بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بشكلها واسمها الجديد ببجي نيوستيت.
- نضغط على فتح ونتبع التعليمات مثل إدخال بيانات.
- نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.
خصائص لعبة ببجي نيوستيت بعد تحديثها
نجد أن تحديث لعبة ببجي نيوستيت أدى إلى اكتساب اللاعب إلى كثير من المميزات داخل اللعبة إلى جانب اكتساب كثير من المميزات والصلاحيات سوف نتحدث عنها من خلال النقاط التالية.
- يوجد في اللعبة كثير من الملابس الحديثة والأسلحة النادرة.
- وجود أماكن جديدة في اللعبة وخلفيات وصور لم نراها من قبل.
- من أكثر التغيرات الموجودة هو انتقال اللاعب إلى عام ٢٠٥١ ووجود صراع على الموارد الموجودة.
- أن الانتقال إلى المستقبل مكن اللاعب من استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المستقبلية مثل الأسلحة الثقيلة وطائرات درون.
- وجدت أيضا مواجهات جديدة داخل اللعبة حيث تمكن اللعبة اللاعب من مواجهته ١٠٠ شخص مما يدل على المتعة والأثارة ويكون الفوز في النهاية للاعب واحد أو فريق واحد.
- نلاحظ تقلص في المنطقة الزرقاء التي يقوم عليها القتال وأصبحت مدة اللعب نصف ساعة فقط.
- تقوم اللعبة بإضافة ترقيات جديدة مثل وضع المعركة الكلاسيكية سوف يكون متاح لمجموعة أو شخص فردي.
- لقد وجدت وضعيات وتحكمات جديدة داخل اللعبة بالكامل.
- الحصول على الأكسسورات النادرة بالكامل.
- أصبحت تلك المميزات سبب رئيسي في اتجاه اللاعبين بالتسارع إلى تحديثها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ