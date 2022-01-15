لماذا ينتظر الكل لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار السادس وما يجعلها مختلفة عن الإصدارات السابقة

لعبة جراند ثفت أوتو 6 تعد واحدة من أكثر الألعاب نجاحًا حول العالم، وهذا بسبب ما تقدمه اللعبة من صورة رائعة وتقنيات مميزة، ويعد إنتظار لعبة جراند ثفت أوتو 6 ناتج بسبب التطور الكبير، والملحوظ الذي كان في الجزء الخامس من تلك السلسلة، والتي يعتبرها الكثير من الشباب، أنها صاحبة تأثير كبير علي عالم الألعاب، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

لماذا ينتظر الكل لعبة جراند ثفت أوتو 6

تعد سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو هي الجيل الثالث من لعبة سرقة السيارات الكبرى، وبسبب النجاح الساحق الذي حققه الجزء الخامس من اللعبة ينتظر الجميع لعبة جراند ثفت أوتو 6، وهذا النجاح جاء بسبب العديد من الأسباب أهمها التطور الملحوظ في الرسومات الحركي الكبير، وجاء إعلان الجزء السادس بتبشير جميع المتابعين للعبة، بجزء جديد غاية في الروعة وبالتطوير عن الجزء القديم، ويساعدك عالم اللعبة على تفريغ رأسك من مشاكل الحياة، والشعور بالمتعة.

تحكي لعبة جراند ثفت أوتو عن تعرض البطل للخيانة من قبل المساعدين له، ومن أجل هذا يساعد البطل في الانتقام ممن قاموا بخيانته، وتدور أحداث اللعبة في مدن تشبه بشكل كبير مدن الولايات المتحددة الأمريكية، وتعطيك اللعبة الحرية في الاختيار بين بطل الرواية والشخصيات الرئيسية، وهذا مع الشرح الكامل للشخصيات الرئيسية وتفسير دوافعهم، ويسعي البطل للانتقام عن طريق القيام بالعديد من المهام، والتي بدورها ستساعده في استعادة أمواله التي سرقت، والانتقام.

أسباب انتظار لعبة جراند ثفت أوتو 6

ينتظر العديد من الأشخاص حول العالم لعبة جراند ثفت أوتو 6، وهذا لعدة أسباب، وبعد نجاح الجزء الخامس من اللعبة، وعدم خيانته للتوقعات، تزيد من رغبة انتظار الجزء السادس، وتتمثل أسباب انتظار لعبة جراند ثفت أوتو 6 في النقاط التالية: