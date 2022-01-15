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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A36 بذاكرة مذهلة وبطارية عملاقة - ثقفني
سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A36 فقد أعلنت شركة Oppo عن هاتف ذكي جديد بتقنية 4G مع معالج سوف يكون مميز للغاية Qualcomm Snapdragon 680 والذي سيكون متاحًا في السوق، سيطلق على الطراز الجديد اسم Oppo A36، إنه جهاز متوسط المدى مزود بثقب في الشاشة ومعدل تحديث مرتفع، بالإضافة إلى بطارية كبيرة وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، من بين ميزات أخرى نعرضها لك في السطور التالية.
مميزات هاتف أوبو Oppo A36 الجديد
- يتميز الهاتف الذكي الجديد Oppo A36 بأن لهشاشة LCD وهذه الشاشة لها مقاس 6.56 بوصة وتصل لدقة 720 بكسل، كما أننا نجد معدل تحديث 90 هرتز، وأيضا يتميز بوجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في الزاوية اليسرى العليا.
- زودت شركة Oppo هاتفها الجديد Oppo A36 ، بذاكرة حية 8 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية قد بلغت 256 جيجابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات microSD.
- يحتوي الهاتف الذكي Oppo A36 على إعدادات الكاميرا الخلفية بتصميم مشابه لسلسلة Reno7، دائرتين كبيرتين محاذية عموديًا يحتوي الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ، بينما تأتي الكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابكسل.
- يحتوي هاتف Oppo A36 الجديد على بطارية مميزة حيث بلغت سعة هذه البطارية 5000 مللي أمبير، ولكن يمكن شحنها فقط بقدرة 10 وات
- يعمل هاتف Oppo A36 الجديد بمعالج هو Qualcomm Snapdragon 680 ونجد أن الهاتف سيكون نظام ColorOS 11
- كما أنه يحتوي على قارئ محفظة رقمية مدمج في الإطار الجانبي للجهاز
مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo A36
- كاميرا خلفية مزدوجة مع فكرة سلسلة Reno7 كاميرا خلفية مزدوجة مع رؤية سلسلة Reno7 كاميرا خلفية مزدوجة مع تصميم سلسلة Reno7، مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، ومساعد 2 ميجابيكسل.
- الذاكرة: 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت تخزين داخلي قابلة للتوسيع من خلال بطاقة micro SD
- معالج Qualcomm Snapdragon 680 ، مصنع في الولايات المتحدة
- Android 11 هو نظام التشغيل.
- بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع طاقة شحن تصل إلى 10 واط
- وهو متاح للطلب المسبق في الصين. باللون الأسود أو الأزرق مقابل 250 دولارًا (ما يعادل 3900 جنيه مصري) ، بمبيعات رسمية لهاتف Oppo A36 مع بدء المبيعات الرسمية في 14 يناير.
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