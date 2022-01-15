طريقه تحميل وتثبيت ببجي نيوستيت اخر اصدار Android و iPhone

يبحث العديد من محبي ألعاب الفيديو المليئة بالإثارة والتجارب والتشويق عن كيفية تنزيل لعبة PUBG New State لأنها من أكثر الألعاب شعبية لمحبي الألعاب المليئة بالتشويق والتحديات الكبيرة وهذه اللعبة تعزز دور المنافسة بين الفرق حتى تفوز اللعبة في النهاية وتهزم العديد من المنافسين وقد سعى منظمو اللعبة منذ إطلاقها دائمًا إلى تحديث اللعبة من خلال وضع العديد من الإضافات الجديدة مثل الخرائط والأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى الأراضي الكبيرة في العديد أماكن يتنقل فيها اللاعبون، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحميل بكل سهولة.

كيفية تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار

يتم تنزيل اللعبة من قبل العديد من الأشخاص الذين يحبون المغامرة والتشويق، خاصة وأن لعبة Buggy هي من أكثر الألعاب الواقعية التي تجعلك تشعر وكأنك من الواقع وليس من لعبة وهذا من بين الأشياء التي جعلت البحث لهذه اللعبة يتزايد باستمرار وفي السطور التالية سنوضح لك كيفية تنزيل اللعبة لأجهزة Android و iPhone وكذلك أجهزة الكمبيوتر بحيث يمكن لجميع عشاق PUBG تنزيل اللعبة على أجهزة مختلفة حسب ما هو متاح لهم.

خطوات تنزيل PUBG Newstate لأجهزة Android و iPhone

يتم إدخال المشغل من خلال موقع بحث Google إذا كان الهاتف يدعم أجهزة Android أما إذا كان لأجهزة iPhone فأنت بحاجة للدخول من خلال موقع البحث في متجر التطبيقات وبعد ذلك تحتاج إلى كتابة اسم المشغل بشكل صحيح.

بعد ذلك، ستظهر اللعبة في نتائج البحث ويجب على اللاعب النقر فوق تنزيل اللعبة ثم بعد تنزيل اللعبة، انقر فوق الزر “تثبيت اللعبة” لتنزيل اللعبة بنجاح على جهازك.

بعد ذلك، ما عليك سوى فتح اللعبة مباشرة على جهازك للاستمتاع بأقوى ألعاب.

تنزيل لعبة ببجي نيوستيت لأجهزة الكمبيوتر

يمكنك أيضًا الاستمتاع بهذه اللعبة عن طريق تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باتباع الخطوات التالية: