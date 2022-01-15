تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022.. طريقة تنزيله وأهم الإضافات الجديدة فى PUBG MOBILE 1.8

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022، عشاق لعبة ببجي هم ملايين حول العالم في كل مكان يبحثون عن طريقة تنزيل التحديث الجديد وهو 1.8 لعام 2022 حيث أنها تحتوي على المزيد من المميزات وتم تطوير اللعبة لكل تضم جميع ما يحتاج إليه اللاعبين من أجواء الإثارة والتشويق، كما تم إجراء تحسين على الخريطة، وسوف نقدم فيما يلي وخلال السطور التالية طريقة التنزيل.

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022

جميع اللاعبين كانوا في حالة انتظار وترقب شديد لموعد الإعلان عن إصدار التحديث الجديد للعبة منذ الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب المميزات التي سوف تحتويه اللعبة فيما بعد، وسوف تتمكن من تنزيل التحديث الجديد من خلال فتح اللعبة من خلال تطبيق جوجل بلاي ثم تقوم بالضغط على كلمة تحديث، ثم تنتظر حتي تنتهي عملية التحديث.

مميزات تحديث لعبة ببجي 1.8 الجديد 2022

سوف تعلب في التحديث الجديد على الوضع الكلاسيكي الخاص بالخريطة.

تم توفير نظارات تكتيكية خاصة بدعم المقاتلين.

سوف يستمتع اللاعب باللعبة دون ضغوط.

تم الصاح الكثير من الأخطاء التقنية.

سوف يستمتع اللاعب بقتال سريع بالإضافة إلى سرعة السير والحركة.

كما تم الفصل بين الأوضاع المعتمدة على ترتيب اللاعبين وبين الأوضاع الغير مهتمة بالترتيب.

سوف يقوم المطورون بدمج Royale Pass مع اللعبة.

سوف تمكن Royale Pass اللاعبين بالحصول على الكثير من الجوائز القيمة التي يحتاج إليها.

التحديث الجديد يضم الكثير من التحسينات.

يشمل التحديث الجديد لببجي 1.8 تحديث بعض الأسحلة وترقيتها.

أيضا تم إضافة اللعب على خريطة Aftermath map المضافة جديداً للعبة، وذلك يكون بديلاً عن خريطة Livik الموجودة مسبقاً كما سيتم إضافة خريطة سانتورينى مود 8 ضد 8 بداخل اللعبة.

شمل التحديث إضافة بعض الشخصيات الجديدة مثل الرجل العنكبوتي” سوبر مان” مع شعار لا عودة إلى الديار”.

دائما لعبة ببجي تثبت بأنها الأفضل وأنها تحرص على إرضاء جميع اللاعبين بتوفير جميع ما يحتاجون إليه من مميزات، وهذا ما جعلها أكثر الألعاب الإلكترونية انتشاراً على مستوى العالم حتي الآن ويمكنك الآن استقبال التحديث الجديد لببجي ومعرفة أهم المميزات الموجودة فيه.