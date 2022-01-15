نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 4 تطبيقات لنقل جميع الملفات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنافس الشركات على تقديم أفضل البرامج التقنية يأتي ذلك بالتزامن مع التطور المستمر في الهواتف الذكية، وبصفة خاصة جداً الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، يأتي ضمن ذلك التطور التطبيقات المستخدمة في تلك الهواتف، ويدخل ضمن تلك التطبيقات تطبيقات نقل الملفات من الهاتف القديم إلى آخر جديد بطريقة سهلة، وسوف نتعرف على أهم هذه التطبيقات في السطور التالية.

تطبيق نقل الملفات Samsung Smart Switch

يعد هذا التطبيق أحد التطبيقات الهامة والمميزة التي تعمل على نقل الملفات بين الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد بسهولة، حيث أنه يمتاز بـ:

إمكانية نقل البيانات والملفات بطريقة لاسلكية إما بدون كابل أو مع وجود كابل.

التطبيق يدعم العديد من الهواتف الذكية.

إمكانية نقل الملفات عبر بطاقة SD خارجية.

يقوم التطبيق بنقل كافة الملفات بما في ذلك جهات الاتصال والرسائل والصور والموسيقى وغير ذلك.

يتاح نقل بيانات التطبيقات الموجودة في أجهزة سامسونج فقط.

تطبيق نقل الملفات Cloneit

يعتبر هذا التطبيق بسيط إلى حد كبير ويستخدم في نقل الملفات والداتا من هاتف إلى آخر، ويتميز هذا التطبيق بما يلي:

لا يتطلب التطبيق الاتصال بالانترنت.

يتيح التطبيق نقل البيانات بطريقة لاسلكية.

ينقل التطبيق البيانات بسرعة تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية الواحدة.

يقوم التطبيق يدعم نقل جميع البيانات منها جهات الاتصال والرسائل والتطبيقات الهامة وسجل المكالمات والصور والمقاطع وكلمات مرور WiFi.

تطبيق Google Drive

يعتبر أحد تطبيقات نقل الملفات الهامة والآمنة، ويتيح التطبيق حفظ الملفات على جوجل درايف بما يسهل الوصول إليها فيما بعد، ويمتاز التطبيق بما يلي:

إمكانية التطبيق في توفير مساحة تخزين تصل إلى 15 جيجا بايت.

يتيح التطبيق مشاركة البيانات عبره مع أي شخص آخر.

إمكانية البحث عن الملفات والبيانات بدقة عالية وسهولة أكبر.

يدعم هذا التطبيق ملفات عديدة منها Microsoft, adobe، بالإضافة إلى الأرشيف والرسائل والصور وخلاف ذلك من ملفات هامة.

تعرفنا في هذا المقال على أهم تطبيقات نقل الملفات، ويمكن اعتبار تطبيق Dr fone-Phone transfer أحد التطبيقات الهامة في نقل الملفات، حيث أنه يعمل على نقل الملفات عبر الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد.