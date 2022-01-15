مميزات تحديث واجهة One UI 4.0 واندرويد 12 على هواتف سامسونج

هواتف سامسونج تحظى بشعبية كبيرة في العالم أجمع، وتعتبر واجهة One UI 4.0 الأكثر تداولا على أجهزة سامسونج، تأتي هذه الواجهة بالتزامن مع تحديث اندرويد الجديد القادم من جوجل، تعتبر واجهات شركة سامسونج كغيرها من الواجهات لكنها تشتمل على عدد من المزايا التي سوف نتعرف عليها في هذا التقرير.

تحديث واجهة One UI 4.0

استطاعت واجهة One UI 4.0 الجديدة أن تأتي بتغييرات هامة متطورة كعادة شركة سامسونج عند إصدار الواجهات الجديدة، حيث:

يشتمل تحديث الواجهة الجديد على عدد كبير من التغيرات الجذرية في النظام ككل.

ضمت الواجهة كذلك كل مميزات أندرويد 12 الحديثة إلى النظام

استطاعت سامسونج أن تضع لمساتها المعهودة على الواجهة الجديدة والتي تلقى إعجاب الكثير من الأشخاص.

استطاعت سامسونج تطبيق هذا التحديث على بعض الأجهزة منها Galaxy Note 10 lite، الذي نزل عليه التحديث قبل شهر كامل من ميعاد اعتماده

هذا بالإضافة إلى أجهزة هامة أخرى منها Galaxy S21، Galaxy Fold3، Flip3.

تجدر الإشارة إلى أن التحديث الجديد جاء بناءً على اخر تحديث صدر للواجهة الخاصة بهواتف سامسونج، وسوف نتعرف عليه أكثر في السطور التالية.

مميزات تحديث واجهة One UI 4.0

يمكن معرفة أهم مميزات تحديث الواجهة الجديدة التي تشمل العديد من المواصفات التقنية عبر النقاط المحددة التالية: