نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايز تخس ومش عارف افضل تطبيقات التغذية والنظام الغذائي الصحيح هتخس يعني هتخس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات التغذية والنظام الغذائي الصحيح أصبحت سمة مميزة جديدة، تتميز هذه التطبيقات بإمكانية تحديد الطعام الصحي من غيره، كذلك تمكن الجميع من معرفة كمية السعرات الحرارية الموجودة في كل غذاء، هذا الأمر يساهم في الحفاظ على الوزن وتناول أغذية صحية تفيد الجسم، وفي هذا المقال نتعرف على أفضل هذه التطبيقات الموجودة حالياً.

تطبيق Fatsecret Calorie Counter

يعتبر هذا التطبيق المعروف باسم (عداد السعرات الحرارية السري)، أحد أشهر تطبيقات أندرويد الأساسية، حيث يقوم هذا البرنامج بما يلي:

تقديم عرض تفصيلي للطعام الذي يتم تناوله، ثم مقارنة هذا الطعام وكميته مع ما يتم بذله من مجهود رياضي وتمرينات، كذلك مقارنته مع الوزن.

يقوم هذا البرنامج عبر مذكرة حفظ داخلية فيه بتعريف الشخص على الطعام المتناول وكمية السعرات الحرارية التي تم حرقها.

يوجد بالبرنامج كذلك ماسح باركود المنتجات الغذائية، وتقويم النظام الغذائي، ومنظم ومتتبع للوزن.

هذا البرنامج متزامن مع Samsung Health, Google Fit, Fitbit.

تطبيق Fooducate

يعتبر تطبيق ذو واجهة خارجية مختلفة إلى حد ما، لكن هذا التطبيق أحد تطبيقات التغذية والنظام الغذائي الصحيح، وهو يتميز بما يلي:

أساس هذا التطبيق هو العمل على إجراء حمية غذائية سليمة، ومن ثم العمل على فقد الوزن وذلك عبر حساب السعرات الحرارية.

لا يقوم هذا التطبيق بالعمل على حساب السعرات الحرارية فقط، بل يساعد على حساب وتحليل كمية السعرات الحرارية التي تم استهلاكها.

يقوم البرنامج بإجراء تتبع دوري للوزن، كذلك متابعة النظام الغذائي الصحي، بجانب التمارين الرياضية.

تطبيق Healthy Diet

لا يختلف هذا التطبيق عن التطبيقات السابقة كثيراً، فهو يعمل على تتبع النظام الغذائي الصحي، ومعدل فقدان الوزن، بجانب القيام بما يلي:

توجد به وظيفة مخطط الوجبات.

كذلك مخطط للنظام الغذائي، بالإضافة إلى حاسبة الوحدات.

كذلك يتميز بوجود خاصية تذكير بتناول كميات كبيرة من الماء.

افضل تطبيقات التغذية والنظام الغذائي الصحيح التي تناسب أجهزة أندرويد، استطعنا الإشارة إلى عدة تطبيقات تأتي ضمن أهم تطبيقات التغذية والنظام الغذائي الصحيح المتوافرة في الأسواق.