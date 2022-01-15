احصل على قطعة ارض وقرض صناعي عبر صندوق التنمية الصناعة السعودي في مناطق مختلفة

في إطار التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية بالتزامن مع رؤية المملكة 2030، يمكنكم وبكل سهولة الحصول على قطعة ارض صناعي مع قرض صناعي ميسر من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي، الذي يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على قطعة ارض صناعية بكل سهولة عبر التقديم الإلكتروني من خلال الصندوق، وذلك في مناطق مختلفة بالسعودية منها منطقة الجبيل ومنطقة سبارك ومنطقة مدن وينبع وغيرها من المناطق المتنوعة، وبالتالي نستعرض من خلال هذا التقرير شروط الحصول على قطعة ارض صناعي والحصول على قرض صناعي بهامش ربح ميسر، كما نستعرض طريقة التقديم للحصول على قطعة الأرض بشيء من التفصيل.

متطلبات الحصول على قطعة ارض صناعية

الحصول على قطعة ارض وقرض صناعي هى احد خدمات صندوق التنمية الصناعية السعودي للمواطنين ويتطلب ذلك الشروط التالية:

أن تكون قطعة الأرض المراد الحصول عليها لإنشاء مصنع داخل إحدى المناطق الصناعية التي يخددها الصندوق.

أن يكون النشاط الصناعي المراد تأسيسه مدعوماً من قبل صندوق التنمية الصناعية .

أن يكون لدى صحب الطلب غطاء مالي مناسب للمشروع.

تقديم قطعة ارض وقرض صناعي

يمكنكم الآن اتباع الخطوات التالية التي من خلالها يتم تقديم طلب للحصول على قطعة ارض صناعية وقرض صناعي بالتفصيل.

الدخول على خدمة تقديم ارض وقرض صناعي ومتابعة الخطوات.

الدخول على أيقونة تسجيل دخول في حالة إذا كان لديك حساب بالفعل.

إنشاء حساب جديد إذا كنت غير مسجل من قبل.

تعبئة البيانات المطلوبة فقط، وهناك بعض البيانات تظهر تلقائياً.

ثم تقديم ومن ثم تسجيل الدخول الى خدمة ارض وقرض.

قم بالدخول على أيقونة “ابدأ مصنعك الآن” واختيار المنطقة الصناعية المناسبة لك من خلال القائمة الجانبية المنسدلة.

الدخول على إنشاء طلب مبدئي، واختيار الرخصة والمنتج، ثم الذهاب الى التالي.

ثم إعادة إدخال البيانات المطلوبة الكترونياً.

وسيتم التواصل مع العميل من خلال رسالة نصية تفيد بقبول الطلب أو الرفض بعد دراسته.

كما يمكنك إنشاء طلب جديد للحصول على قطعة ارض وقرض، من خلال اختيار الطلب المبدئي الذي تم الموافقة عليه من قبل.