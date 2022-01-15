طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر والهاتف الأندرويد

عند الحديث عن أعظم ألعاب الفيديو في التاريخ يجب أن نذكر على رأس القائمة لعبة ماين كرافت الشهيرة التي تتردد أخبارها في كل مكان في العالم نظراً لشعبيتها الكبيرة التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية فهي واحدة من ألعاب المغامرة المشوقة والمثيرة للغاية وتأخذك في مغامرة رائعة تمتلئ بالمتعة والمرح، وتعتمد اللعبة على جمع الموارد والاستكشاف وبناء الحصون ومحاربة الوحوش كل هذه الأمور وأكثر تجدها في لعبة ماين كرافت، ولهذا تتزايد عمليات البحث عبر محركات البحث الشهيرة عن طريقة تحميلها على الكمبيوتر والهواتف الذكية وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة الموضوعات التي تهم القارئ الكريم.

تحميل لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر

قبل أن نتعرف على كيفية تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر دعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخ أشهر لعبة في العالم فقد صدرت اللعبة سنة 2009 على يد مبرمج سويدي الجنسية إلى أن تم بيعها لشركة مايكروسوفت سنة 2011 وكانت البداية الفعلية والحقيقية للعبة حيث روجت لها شركة العملاق بيل جيتس جيداً مما جعلها تحقق نسب مبيعات عالية للغاية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تقوم الشركة المالكة للعبة بإدخال تحديثات وإضافات جديدة دورياً لمواكبة تطلعات عشاق اللعبة وتلبية لرغباتهم الخاصة ومع إصدار آخر تحديث للعبة برزت العديد من التساؤلات عن طريقة تحميلها على الكمبيوتر وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الخطوات التالية.

في البدء عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة الخاص بشركة مايكروسوفت.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث الموجود أعلى الصفحة الرئيسية واضغط على أيقونتها التي ستظهر في صندوق البحث.

بعد فتح الصفحة الرئيسية قم بالضغط على زر شراء، وبعدها ادخل الحساب الخاص بك الذي سجلته على الموقع.

ثم اضغط على زر تثبيت الذي سينقلك إلى صفحة أخرى لاختيار طريقة الدفع الإلكترونية التي ستسدد بها قيمة اللعبة والتي تبلغ 240 جنيه مصري.

بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

تحميل ماين كرافت على الأندرويد

صدرت مؤخراً نسخة جديدة من لعبة ماين كرافت تصلح للعمل على الهواتف الذكية ويتم تحميلها من خلال الخطوات التالية.