تثبيت Fifa 22 mobile Beta النسخة التجريبة للاندرويد وIOS

Fifa 22 هي أكثر ألعاب كرة القدم تميزا علي الأطلاق من تطوير ونشر إي أية سبورت المتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو التي تحاكي العديد من الألعاب الرياضية وقد صدر العديد من الإصدارات الخاصة بلعبة فيفا 22 بداية من عام 1994 حيث وصل عدد أجزاء السلسلة إلي أكثر من 20 جزء إلي الأن وقد أعلنت شركة EA SPORT عن النسخة الخاصة بلعبة FIFA 22 للموبيل قبل شهر من الأن لكن مازال هذا الأصدار تجريبي فقد ويدعم عدد محدود من الدول أما عن موعد الأصدار النهائي فمن المتوقع أن يكون خلال شهر مارس القادم وسوف نستعرض معكم طريقة تنزيل اللعبة علي الهواتف وتجاوز مشكلة دعم دولتك لتثبيت اللعبة وكذلك مميزات لعبة فيفا 22 بعد التطوير.

مميزات لعبة فيفا 22

من ابرز المميزات نلاحظ تطورا هائلا على مستوى التصميم، ويظهر ذلك جليا في الجداول والاعدادات الداخلية للعبة حيث اصبحت اكثر تلوينا ودقة ايضا. كما ومن ناحية التنسيق اصبح اكثر جمالية.

من مميزات لعبة فيفا 2022 ايضا انها ابقت على الطابع المجاني لها فلست في حاجة الى دفع اي سعر لاجل تحميلها.

اللعبة ايضا بالرغم من ظهورها في نسخة جديدة الا انها تتوفر في نسخ مهكرة بامكانك تحميلها من خارج متجر جوجل بلاي.

تم اعادة ضبط اللاعبين في الفرق كما هو تماما في ارض الواقع. بما في ذلك اهم الانتقالات سوا الصيفية او الشتوية غيرها مما يجعلها تحاكي الواقع بشكل مطابق.

اللعبة بالرغم من التحديث الذي تعرضت له الا ان حجمها الاجمالي لم يزد كثيرا.

في النسخة الجديدة من لعبة فيفا تم اضافة العديد من الفرق الجديدة و التي لم تكن متواجدة في النسخة القديمة. وهذا الامر يشمل كل من الدوريات العربية والاجنبية.

من اكثر التحديثات ابهارا لمحبي اللعبة نجدها على مستوى التاثيرات الصوتية. والتي اصبح من الممكن التحكم بها من داخل اللعبة ووضع الموسيقى التي تناسبك من اللائحة و هذا الشيء لم يكن واردا في النسخ القديمة.

طريقة تثبيت FIFA 22 للموبيل

في البداية أذا كانت دولتلك غير مدعومة لتتثبيت النسخة التجريبية يمكنك تنزيل برنامج في بي أن وتغير دولتلك إلي كندا.