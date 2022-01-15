طريقة تثبيت لعبة جاتا GTA San Andreas الجديدة وكيفية تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

طريقة تثبيت لعبة جاتا GTA San Andreas والتي تعتبر واحدة من ألعاب Rockstar الأكثر مبيعًا، كما أنها من ألعاب الفيديو الأشهر، حيث يحتل العديد من عشاق اللعبة مكانة خاصة في قلوبهم للعبة، بسبب بطاقتها الكبيرة ورسوماتها التفاعلية، أصبحت اللعبة شائعة بين عشاق اللعبة علاوة على ذلك ، تلعب حبكة اللعبة دورًا مهمًا في شعبيتها، ولعبة GTA هي لعبة عالم مفتوح، على الرغم من أنها تدور حول بطل الرواية، Carl Johnson ، المعروف غالبًا باسم “CJ”، الذي يعود إلى Grove Street بعد وفاة والدته، حيث تدور أحداث اللعبة في أوائل التسعينيات، ويضطر CJ لبدء رحلة يتعين عليه فيها السيطرة على الشوارع من أجل إنقاذ عائلته.

طريقة تثبيت لعبة جاتا لعبة GTA San Andreas على الموبايل

تستطيع الان تحميل لعبة جاتا على جهاز Android حيث يمكنك أيضًا لعب GTA San Andreas الكلاسيكية، واللعبة متاحة للتنزيل على كلا النظامين الأساسيين ولديها تجربة ألعاب مشابهة لتلك الموجودة في إصدار الكمبيوتر الشخصي، إليك كيف يمكنك وضع يديك عليها:

افتح متجر Google Play على جهاز Android الخاص بك. في شريط البحث ، اكتب GTA San Andreas. حدد النتيجة الأنسب وانقر على زر “ثبت الآن”. بمجرد أن يتم تحميل اللعبة سوف يمكن الأن البدء في التشغيل

طريقة تثبيت لعبة جاتا لعبة GTA San Andreas علي أجهزة الكمبيوتر

هناك العديد من الاشياء المطلوبة حتي يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto وهي San Andreas على الكمبيوتر ، كما هو موضح أدناه.

يجب أن يتم في البداية تثبيت تطبيق BLUESTACKS، وهو أحد محاكي لجاهاز الموبايل بنظام Android، قم بتنزيله على الكمبيوتر.

يتم تثبيت لعبة جاتا عن طريق برنامج يسميHAPPYMOD.

يوجد زر التثبيت في الشريط الجانبي للصفحة الرئيسية ، بفضل تطبيق HAPPYMOD.

قم بتثبيت GTA San Andreas APK أيضًا. بعد الخطوة السابقة ، ستظهر صفحة جديدة تكتمل من خلالها عملية التثبيت.

كما يمكن تنزيل لعبة Grand Theft Auto علي أجهزة اللاب توب بنفس الطريقة وأيضا يمكن تثبيتها على أجهزة الموبايل بنظام الأيفون.