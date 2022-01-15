مدفع رشاش P90 (SMG).. تحديث لعبة ببجي الجديد 1.8 يناير 2022 وأهم المميزات

يبحث العديد من اللاعبين خلال هذه الفترة عن ميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 1.8 يناير 2022، وذلك بعدما حرصت شركة “Krafton” على تقديم التحديث الأخير لها والذي يضم وضع Classic Mode الجديد، مع وجود واجهة مستخدم جديدة تماماً، وأكدت الشركة على أنه سوف يتم طرح تحديث لعبة ببجي الأخير لجميع المستخدمين عبر متجر أبل ستور وكذلك جوجل بلاي، ومن جانبه أوضح موقع “livemint” أن المطور الكوري الجنوبي الذي يقوم بتحديث لعبة الفيديو الجديد يطرح التحديث الأخير للعبة بشكل تدريجي على اللاعبين عبر الهواتف الذكية من الأسبوع القادم.

ميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 1.8

يمكن لجميع اللاعبين والمستخدمين للعبة الاستفادة من السمة الجديدة Livik: Aftermath حتى 14 فبراير القادم، حيث يضم ذلك التحديث تغيرات جغرافية رائعة للجزيرة، وذلك بعد ثوران البركان وانصهار الجليد الموجود في اللعبة، حيث يمكن للاعبين القفز من اجل مفاجأة المنافسين أو الخصم، حيث يقوم اللاعبين بهاجمة أعدائهم في خريطة Livik التي تم تحديثها وتغيرها بشكل كامل، كما يوجد أسلحة جديدة في التحديث الجديد للعبة، إلى جنب وجود تحسينات أخرى جديدة أعلنت عنها الشركة المالكة للعبة والتي منها خريطة Troi، والذي يضم 64 لاعباً فقط في المسابقة أو المباراة.

يتمكن اللاعبين في ميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 1.8 في عام 2022 من الحصول على P90 SMG مع ذخيرة رائعة 5.7 مللميتر، فضلاً إلى عدد من الخيارات الهامة لتخصيص أسلحة جديدة مع تحسينات في توازن السلاح، مما يمنح اللاعب نقاط تصنيف في الموسم بعد التحديث الأخير، كما يمكن للاعبين الاختيار بين عدد من الأوضاع والتي منها Classic Modes، Arena Modes، أنماط EvoGround،.

كما يوجد وضع جديد في اللعب يسمى BR: Extreme والذي سوف يضم 64 من اللاعبين وسوف يتمكنون من بدء اللعب باستخدام سلاح P1911، وكذلك قنبلة دخان و300 رصيد قي طائرة بدون طيار في مباراة لمدة عشرين دقيقة، ومن الأسلحة الجديدة الموجودة في التحديث الجديد مدفع رشاش P90 (SMG)، حيث انه يستخدم نوع جديد من الذخيرة، فضلاً عن تحسين انتشار رصاصة المسدسات والبنادق عند إطلاقها في الهواء.