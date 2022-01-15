بحث العديد من محبي ومحبي لعبة ببجي عن طريقة لشحن شداد ببجي بعد انتشار اللعبة واستمرار نجاحها والتي تعد من أفضل وأشهر الألعاب القتالية الإلكترونية ليس فقط في الوطن العربي، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم حيث تمكنت اللعبة من غزو العالم في غضون سنوات ويريد العديد من اللاعبين الحصول عليها وهناك اهتمام كبير بإيجاد طريقة لشحن المفاتيح شداد ببجي حتى تتمكن من الحصول عليها واستخدامها في اللعبة، وسأوضح في هذا المنشور موقع ثقفني لك كيفية الحصول على شحن شداد ببجي PUBG بطريقة أمنة وسهلة والحصول على 10000شداد هدية في دقايق.

خطوات تثبيت أدوات PUBG على هواتف Android

إذا كان لدى هذا اللاعب هاتف يعمل بنظام Android فسنبين له كيفية الحصول على محاكيات Buggy من Google Play:

للبدء يمتلك اللاعب بطاقة هدايا Google Play قد يستخدمها لشراء العناصر بطاقات اللعب من جوجل

بدخولك إلى الموقع الرسمي للعبة أو كتابة رسوم الأدوات على صفحة Google Play ابحث عنها.

بعد ذلك سيبدأ في لعب PUBG.

ويختار عدد الشدات التي يريدها وكذلك مقدار المال الذي يريده.

بعد ذلك يختار المستخدم طريقة الدفع التي يفضلها والتي تكون عبر بطاقات جوجل بلاي.

بعد الضغط على الزر ستظهر أدوات Buggy.

خطوات معرفة شداد ببجي عبر الموقع الرسمي عام 2022

يجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي الجديد للحصول على أدوات PUBG Mobile والتي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل اتجاه اللعبة وهو متجر Midas.

بالإضافة إلى اسم المستخدم يجب على اللاعب الاتصال بالموقع باستخدام كلمة المرور الخاصة به. يجب تحديد خيار “الشراء الرسمي” من قائمة الخدمات المتاحة للاعب. املأ الكود التعريفي لمعرف القارئ في الحقل المناسب. اختر أفضل تصميم للاعب. حدد طريقة الدفع من القائمة المنسدلة. بمجرد اكتمال الخطوات المذكورة أعلاه يتم حفظ رقم هاتف اللاعب ثم حدد التالي. أدخل الرمز الذي أرسلته لك الشركة على هاتفك.

طريقة شحن شداد ببجي باستخدام بطاقات “ITUNES”

تحميل أدوات PUBG باستخدام بطاقات “ITUNES” يمكن لأي شخص لديه “iPhone” أو iPad تحميل بطاقات PUBG على حسابه في اللعبة عن طريق إعادة شحن “معرف APPLE” لمالك الهاتف واستخدام بطاقات “ITUNES”.