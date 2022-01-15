تحديث بيس 2022 efootball للاندرويد مع جميع المميزات الجديدة مع الإصدار

أعلنت شركة كونامي وهي الشركة اليابانية المنتجة للعبة اي فوتبول عن تحديث بيس 2022 من ضمن ما تتمتع به هذه اللعبة الإلكترونية الشهيرة من تحديثات متتالية منذ أن تم إصدارها في عام 2006، حيث تعمل كونامي في هذا الصدد من اجل زيادة اللاعبين والمستخدمين للعبة على أجراء المزيد من التعديلات والتحديثات وذلك في كل عام لمزيد من التشويق والإثارة للعبة.

تحديث بيس 2022 موبايل

بحسب ما تم الإعلان عنه وبعد التأجيل الذي مر به تحديث efootball 2022 الجديد فقد أعلنت كونامي اليابانية على أن هذا التحديث سوف يكون في شهر مارس من هذا العام الحالي 2022 والذي سوف يحتوي على فرق مختلفة ومتنوعة مع أحداث عدد من التطورات للعبة تجعلها اكثر اشتياقا واستمتاع بالنسبة لكافة اللاعبين على مستوي العالم الذي يصل عددهم الى اكثر من 500 مليون لاعب.

بيس 2022

يحتاج تثبيت لعبة e football الى عدد من الأمور تعد متطلبات ضرورية عند التثبيت يكون منها

ثم توفير شبكة نت جيدة تصل بالهاتف المحمول من اجل التثبيت وضمان عدم التقطيع أثناء اللعب.

وجود مساحة تخزين كبيرة على الجوال تصل الى 2.5 جيجا بايت على الأقل .

ثم تمتع الجوال بمعالج متوسط الأداء على الأقل قبل البدء في تثبيت اللعبة.

كون الهاتف المراد التثبيت عليه يعمل بنظام اندرويد 8 على الأقل ويمكن أن يصل الى اندرويد 11.

ثم يمكنك التعرف أيضا علي طريقة أضافه التعليق العربي داخل اللعبة.

موعد تحديث بيس 2022 موبايل

بحسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن فان تحديث لعبة e football سوف يكون في شهر مارس من هذا العمل وسوف يضم فرق أضافية من الفرق الرياضية للعبة كرة القدم الأشهر في هذا العصر بيس pess التي تتألف من عدد من الرسومات الواقعية تعمل في صدد ادخال اللاعب في ملعب حقيقي للساحرة المستديرة يضم لاعبين متميزين من أمثال رونالدو وميسي وما الى ذلك من نجوم الرياضة.

كيف الحصول علي efootball 2022 للاندرويد

يحتاج الحصول على اللعبة الى اتصال الهاتف بشبكة أنترنت قوية ثم الدخول اللاعب على متجر تطبيقات جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة باللغة الانجليزية e football ثم الضغط على كلمة تثبيت وكتابة كافة البيانات المعلن عنها التي يكون منها عنوان البريد الإلكتروني للاعب.