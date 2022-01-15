شحن مجاني لجميع الشبكات 2022 أفضل تطبيق لشحن رصيد مكالمات وإنترنت مجاناً

شحن مجاني لجميع الشبكات 2022 تطبيق متصفح لتجميع ألاف النقاط والحصول على رصيد مكالمات وإنترنت مجاناً، أصبح من السهل الآن أن تقوم بالشحن مجاناً، الأن يمكنك إستخدام كود شحن فئة ال 10 وال 20 وال 50 بالإضافة إلى كروت فكة لجميع الشبكات مجاناً، تطبيق لا يعرفه الكثير يمكنك من جمع الاف النقاط و تحويلها إلى رصيد مجانى لجميع الشبكات، لذا نتناول اليوم طريقة تطبيق المهام و طريقة أخرى تمكنك من الحصول على شحن مجاني لجميع الشبكات 2022 بدون الحاجة إلى تطبيق المهام المطلوبة.

شحن مجاني لجميع الشبكات 2022

نتناول اليوم تطبيق مميز لتجميع النقاط وتحويلهم إلى شحن مجاني، كما نقدم لكم ميزة رائعة تمكنك من تجميع ألاف النقاط بدون الحاجة إلى إتباع الكثير من المهام، هذا التطبيق يتم تنزيله من خلال جوجل بلاي حيث أنه بمثابة متصفح يتم إرسال الأخبار اليومية إليه بشكل دائم كما يمكنك البحث من خلاله في جوجل و فيس بوك، ليس كبقية التطبيقات التي لا فائدة لها وتقوم فقط من خلالها بتجميع النقاط، هذا المتصفح يمكنك بطريقة مضمونة من تجميع آلاف النقاط وتحويلها إلى رصيد مجاني.

رصيد إنترنت ومكالمات مجاناً

يمكنك جمع النقاط واستبدالها برصيد مجاني 5 جنية رصيد ب 15 ألف نقطة، إستبدال 10 جنية رصيد ب 30 ألف نقطة وهكذا مع تحديد الشبكة الخاصة بك، كما يمكنك إرسال تبرعات بقيمة هذه النقاط أو تحويلهم إلى كروت فكة، هناك عدة طرق لتجميع النقاط يتم النقر على علامة التطبيق أسفل الشاشة والنقر على المهام، حيث تمنحك كل مهمة تقوم بها 500 نقطة على الرغم من أن كل مهمة لا تحتاج أكثر من عدة ثواني لإنجازها لإتمام الشحن المجاني، و عند دعوة أصدقائك ويقومون بإدخال البرومو كود يتم حصولك على 1500 نقطة و أصدقائك على 1500 نقطة.

تجميع آلاف النقاط بدون مهام

لعشاق الألعاب تطبيق وصلة يحتوي على ألعاب يمكنك استخدامها لتجميع النقاط مع المهام الداخلية والتي تعتبر إحدى طرق الربح من الإنترنت، وهناك تطبيق يقوم بتجميع النقاط بدون إتباع المهام على الإطلاق، كل ما عليك هو تنزيل تطبيق Pydroid 3 ثم النقر على الثلاث نقاط أعلاه و النقر على Pip و كتابة Requests والنقر على install، ثم إضافة الاسكريبت الخاص بتطبيق وصلة وهذا يمكنك من تجميع ألاف النقاط و تحويلها إلى رصيد مجاني بدون إتباع مهام.