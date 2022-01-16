تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 كاملة وطريقة التثبيت بأخر إصدار 2022

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 6 من الألعاب التي شغلت محركات البحث المتنوعة بشكل كبير، على الرغم من أنه لم يتم إصدارها إلى الآن بشكل رسمي من قبل الشركة المالكة لها ألا وهي شركة روك ستار، ولم تعلن الشركة عن أي معلومات تخص هذه اللعبة حتى الآن ولم تطلق الا اخبار من قبل متخصصين في كل جديد يخص أخبار الألعاب من هذه النوعية، ولكن يوجد تسريبات للعبة على الكثير من المواقع الخاصة بالتهكير، كما أنها من أفضل الألعاب التي مر عليها الكثير من الأجيال ولها الكثير من المحبيين في الوطن العربي والعالم.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 6:

لم تعلن الشركة المسئولة إلى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة ولا عن أي تطورات تخص لعبة جراند ثفت أوتو 6، ولكن هناك الكثير من المعلومات التي تفيد بأن هذه اللعبة لا تتوفر قريبا وإنما لازال هناك وقت حتى تقوم الشركة بالإعلان عن إصدار هذا الجزء الذي يتم تطويره في اللعبة، حيث تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب التي نالت كثير من الإهتمام والشهر وذلك من قبل عشاق هذه الألعاب، ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة نافست الكثير من الألعاب الموجودة على الساحة وذلك في هذه الأونة بداية من إصدار الكثير من النسخ الخاصة باللعبة من أول النسخة التي تم تصميمها خاصة للعمل على الكمبيوتر، إلى النسخ التي تم تطويرها لسهولة تشغيلها على جميع أجهزة الأندرويد، وذلك ليستمتع بها جميع عاشقي العاب الفيديو.

الشخصيات الجديدة في جراند ثيفت أوتو 6:

يشغل اهتمام الكثير من عاشقي لعبة جراند ثفت أوتو بداية من الإصدارات الأولى لها، ويتسائلون حول ما إذا كان هناك شخصيات جديدة باللعبة أم لا، وقد قام البعض بالتوضيح إلى أنه لم يوجد أي تغيير في الشخصيات الموجودة داخل اللعبة، ومن الجدير بالذكر أن الجديد في هذه النسخة أن دور البطولة في هذه النسخة سوف يكون من نصيب أنثى، وذلك الامر هو الذي يحدث في لعبة جراند ثفت أوتو منذ بداية إطلاق النسخة الأولى منها.