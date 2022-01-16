“بجد مزاياها مبتخلصش” أبرز مميزات لعبة جاتا 7 نسخة 2022 وطريقة تحميلها بالخطوات

جاتا 7 تعتبر واحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي لاقت نجاحا كبيرا في بلايستيشن 2 وبسبب نجاحها على الكمبيوتر قررت أنها يمكن إتاحتها على الهواتف المحمولة، كما تتميز اللعبة بالواقعية من خلال مساعدة اللاعب على فهم اللعبة والدخول في عالمها بصورة سريعة.

أبرز مميزات لعبة جاتا 7 نسخة 2022

لعبة جاتا 7 هي من الجيل الثاني من ثلاثة أجيال للعبة سرقة السيارات وهذه اللعبة حازت على نجاح كبير في عالمها الخاص على بلايستيشن 2 قررت الشركة المنتجة للعبة عرضت اللعبة على الكمبيوتر؛ ثم لاحقت من نجاح لنجاح وهذا ما جعل المسؤولين بالشركة المنتجة على عرض اللعبة على الهواتف المحمولة وحققت الشركة نجاحا كبيرا إلى وقتنا هذا.

تدور أحداث اللعبة عن طريق فيديو يعرض قصة البطل الذي تعرض للخيانة من خلال شخصيات كان يثق بهم وهذا ما يجعلة ينتقم منهم في إطار أكشن يجعل اللاعب يندمج في العالم الافتراضي للعبة وكأنه عالم واقعى وهذا بسبب التصميمات التي تعد مشابهة للواقع تماما واللعبة تجعلك تسبح عالم ينسيك الام الواقع.

تحميل لعبة جاتا 7 على الهواتف

قد يتوقع الكثير من الأشخاص أن تحميل لعبة جاتا 7 على الموبايل صعبة بل العكس أن تحميل اللعبة على الموبايل منتهي السهولة و يكون اللعب من خلال الموبايل منتهي الروعة والتسلية، وتتمثل طريقة تحميله فيما يلي:

تقوم بالدخول على المتجر الخاص بالهاتف المحمول إذا كان أندرويد أو أبل.

نضغط على خانة البحث ثم الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر لك صورة اللعبة ثم بعد ذلك يجب الضغط عليها.

يتم الضغط على المستطيل الموجود أمامك في صفحة اللعبة.

مميزات لعبة جاتا 7