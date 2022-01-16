نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال Samsung Galaxy M22 بالسعر الهاتف المنافس لجوال هواوي Huawei Y9a في المقال التالي
سعر جوال Samsung Galaxy M22، يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي ام 22 هو المنافس الأقوي لجوال هواوي واي ناين a فيعتبر بعد القرارات السياسات الامريكية علي جوالات وتطبيقات هواوي الشركة الصينية. وذلك حظرها من تطبيقات جوجل والأندرويد فقد استبدلت الشركة النظام المدعم لها بهواوي هرموني الجديد والذي اثبت فاعليته وجدارته في السوق. وثم لم تقع الشركة سوي بضعة اشهر ورجعت أقوي مما سبق. فلذلك كان علي شركة سامسونج الاستعداد لمواجهة قوية ومنافسة لها فنتج عن تلكم المنافسة هاتف Samsung Galaxy M22 .
سعر جوال Samsung Galaxy M22
يعتبر هاتف Samsung Galaxy M22 سامسونج جلاكسي ام 22 له أنواع مختلفة من حيث سعة التخزين والرامات وكما نعرف أن سعة التخزين تؤثر علي الرامات. وذلك من حيث سرعة الجهاز وقابلية التحميل وطول فترة البطارية والشكل واللون فكل له اختلاف في النوعية وذلك بتحديد السعر فسنتعرف من خلال الجدول التالي نوع وسعر كل فئة من فئات موبايل سامسونج جلاكسي ام 22 :
|جوال Samsung Galaxy M22
|السعر
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|السعر بالمصري 3400 جنيه
السعر بالريال السعودي 800 ريال سعودي
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|السعر بالمصري 3800 جنيه مصري
السعر بالريال السعودي 900 ريال سعودي
|الثالث سعة 128 مع رامات 6 جيجا بايت
|السعر بالجنية المصري 4100
السعر بالريال 1000 ريال سعودي
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 22
- مواصفات جوال Samsung Galaxy M22 عديدة ومختلفة حيث انه يتميز ببعض المميزات التي سنذكرها في المقال من حيث ابعاد الشاشة والشاشة والبطارية وسعة التخزين ومادة الصنع وبلد المنشأ.
- ثم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملي.
- بالإضافة إلى دقة تصوير الفيديوهات: جودة fhd تبلغ دقة التصوير 1028 بيكسل.
- الرامات: كما سبق وذكرنا هناك رامات 6 وهناك رامات 8 جيجا بايت وكل باختلاف السعر.
- الذاكرة الأساسية أو الصلبة سعة تخزينية 64 جيجا بايت، سعة 128 جيجا بايت من نوع MC 5.1.
- ثم مساحة الشاشة 4.6 انش من نوع super almold.
- الخامة بلاستيك لامع.
- وبعد ذلك دعم الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
- بالإضافة إلى الشرائح به شريحتين .
- الكاميرا الأمامية دقة 13 ميجابيكسل.
- والكاميرا الخلفية رباعية حيث تأتي بدقة 8.2.2.48 ميجا بيكسل.
- وبالإضافة إلى الفلاش أحادي ليد.
- البطارية سعة 5000 مللي أمبير ويدعم شحن 15 واط.
- وأخيراً الألوان المتاحة من جوال Samsung Galaxy M22 هي الأسود والأبيض والأزرق
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