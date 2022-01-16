جوال Samsung Galaxy M22 بالسعر الهاتف المنافس لجوال هواوي Huawei Y9a

سعر جوال Samsung Galaxy M22، يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي ام 22 هو المنافس الأقوي لجوال هواوي واي ناين a فيعتبر بعد القرارات السياسات الامريكية علي جوالات وتطبيقات هواوي الشركة الصينية. وذلك حظرها من تطبيقات جوجل والأندرويد فقد استبدلت الشركة النظام المدعم لها بهواوي هرموني الجديد والذي اثبت فاعليته وجدارته في السوق. وثم لم تقع الشركة سوي بضعة اشهر ورجعت أقوي مما سبق. فلذلك كان علي شركة سامسونج الاستعداد لمواجهة قوية ومنافسة لها فنتج عن تلكم المنافسة هاتف Samsung Galaxy M22 .

سعر جوال Samsung Galaxy M22

يعتبر هاتف Samsung Galaxy M22 سامسونج جلاكسي ام 22 له أنواع مختلفة من حيث سعة التخزين والرامات وكما نعرف أن سعة التخزين تؤثر علي الرامات. وذلك من حيث سرعة الجهاز وقابلية التحميل وطول فترة البطارية والشكل واللون فكل له اختلاف في النوعية وذلك بتحديد السعر فسنتعرف من خلال الجدول التالي نوع وسعر كل فئة من فئات موبايل سامسونج جلاكسي ام 22 :