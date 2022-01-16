نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة سهلة في 3 دقائق فقط 5000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق شحن شدات UC ببجي موبايل مجانا ومضمون، لقد أثارت شدات ببجي للشحن المجاني الكثير من الأسئلة، ولكن مع تطبيق Uc Pubg Free Credit Recharge، يصبح الشحن مجانيًا ومضمونًا لأننا وجدنا أن المستخدمين يحتاجون إلى هذا البرنامج للحصول على رصيد Google Play وإعادة شحن حسابات PUBG الخاصة بها، لكن يجب أن تعلم أن جميع أنواع البرامج تتطلب جمع نقاط، لكن الاختلاف يكمن في مصداقية هذه البرامج بعد جمع النقاط.

تطبيق شحن شدات UC ببجي موبايل مضمون

كما نوضح لكم على موقعنا، هناك العديد من البرامج مثل هذه التي تشحن شدات ببجي مجانًا، بالتأكيد، يشحن الكثير منهم القاطرات على نفقتهم الخاصة، لكن معظمهم لا يشحن مجانًا، السبب هو أن هذه البرامج هي برامج تحتاج إلى جمع الكثير من النقاط مقابل شدات الشحن وعليك أداء المهام لشحن حسابك في pubg mobile.

شحن شدات ببجي موبايل مجانا Pubg mobile

عند تشغيل التطبيق مباشرة من الواجهة الرئيسية، ستنتقل إلى خيارات المكافآت وستجد أن هناك العديد من العروض الخاصة لكسب النقاط.

ثم قم بالتمرير لأسفل حتى نهاية هذا القسم وأدخل رمز الدعوة almter 2021 للحصول على 50 نقطة مجانا التطبيق يحتوي على العديد من العروض مثلا عن طريق تأكيد التطبيق ومشاركة إحالتك عبر حساب الفيسبوك وغيره، كل من يشارك الإحالة على الفيسبوك سيحصل على 20 نقطة مجانية.

شحن شدات ببجي موبايل مجانا Pubg mobile

عند الانتهاء من عملية جمع النقاط، يمكنك الانتقال إلى قسم التسوق أسفل التطبيق، ثم النقر فوق بطاقات الهدايا، وستظهر مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك Amazon Cards وSteam Cards وXbox Cards والمزيد.

المهم بالنسبة لنا هو الفوز ببطاقة Google Play، يمكنك العثور عليها في طرق الدفع، ثم النقر فوق Google Play أو Steam وستكون هناك مجموعة من بطاقات Google Play بفئات تتراوح من 50 دولارًا إلى 10 دولارات لتختار من بين النقاط التي جمعتها.

يوجد قسم خاص للألوان والجلود في تطبيق الشحن المجاني من Uc Pubg، يمكنك الحصول على سكينات الأسلحة من خلال هذا الموقع واسترداد نقاطك مقابل الكثير من المال لأن هذا التطبيق عبارة عن شحن شدات مجانية قابلة لإعادة الشحن وأفضل طريقة للحصول على سكينات الأسلحة في أحد التطبيقات الموثوقة بنسبة 100٪، فهو يوفر سكينات لـ PUBG مجانًا.