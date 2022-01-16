بدون إنترنت.. تطبيق واتساب يُطلق ميزة جديدة رائعة طال انتظارها في 2022

أتاح تطبيق واتساب WhatsApp رسمياً أبرز المزايا التي طال انتظارها من جميع المستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث تسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط الحساب على جهاز ثاني مثل اللاب توب أو الكمبيوتر، وإرسال الرسائل واستقبالها بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم بالإنترنت، حيث أشاد العديد من المستخدمين بالميزة الجديدة الرائعة التي طال انتظارها، ووفقاً لما نشرته صفحة الدعم الخاصة بالتطبيق أنه أصبح بإمكان الملايين من مستخدمي التطبيق استخدام ما يقرب إلى أربعة أجهزة مرتبطة وهاتف واحد فقط في المرة الواحدة، حيث أنه يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب واللاب توب والأجهزة الأخرى خلال ربطهم بالهاتف سواء كان متصلاً بالإنترنت أم لا.

تطبيق واتساب يعمل بدون انترنت

توفر الميزة الجديدة ” الأجهزة المرتبطة” حلاً جديداً للقيود التي أعلن عنها التطبيق قديماً، والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر، والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف المسجل عليه خدمة التطبيق متصلاً بالإنترنت، حتى يتمكن المستخدم من إجراء الدردشة الفورية على التطبيق، حيث أتاحت الخدمة الجديدة الخدمة دون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت.

كشف منذ قليل فريق دعم تطبيق واتساب أن الخاصية الجديدة لميزة الأجهزة المرتبطة قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى مستخدمي التطبيق من اليوم، حيث انه سوف تظهر لدى المستخدمون للتطبيق على الهواتف الذكية رسالة جديدة تخبرهم بتفعيل الميزة الجديدة عند محاولة استخدام واتساب على جهاز آخر، وأنه بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة الإعدادات الموجودة في التطبيق، سوف تتمكن من رؤية صفحة جديدة تحت اسم “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، حيث أنها سوف تتيح لك استخدام حسابك على ما يصل إلى أربعة أجهزة متصلة بالتطبيق دون الحاجة إلى أن يكون الهاتف المتصل بالإنترنت.

وأوضحت صفحة الدعم الخاصة بالميزة الجديدة إلى أن الأجهزة المرتبطة سوف تستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة قد تصل إلى 14 يوماً بعد انقطاع الهاتف عن الاتصال بالإنترنت، حيث أنه لا يلزم أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت من أجل استخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة خلال الفترة القادمة.