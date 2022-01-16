تردد قناة أس أس سي الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتك بيلباو كأس السوبر الإسباني، حيث مازال الكثير من المتابعين يقوم بالبحث للحصول عن تردد قناة SSC sport الجديدة علي قمر النايل سات والقمر العربي، البدر سات لمتابعة الدوري السعودي وتعتبر قناة SSC الرياضية من اهم القنوات في المملكة العربية السعودية في البث المباشر للدوري و الأخبار الرياضية وتحتوى قناة ssc الرياضية علي عدد ٧ قنوات تبدأ بقناة ssc1 حتي قناة ssc7 وذلك المقال يقوم بتوضيح الشامل للمعرفة الخاصة بقناة ssc الرياضية المجانية من حيث الأقمار والترددات لتنزيل القناة علي التلفاز أو الشاشة.

تردد قناة أس أس سي الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتك بيلباو كأس السوبر الإسباني

يتساءل الكثيرون عن كيفية تنزيل تردد قناة SSC الرياضية علي النايل سات والعرب سات، كل المطلوب هو العمل بالقيام بإدخال التردد الجديد للقناة علي الريسفير بالريموت كنترول الخاص عن طريق الضغط علي الضبط حتي يقوم الجهاز باستقبال تردد القناة الجديد، حتي يصبح التمكن بالمشاهدة بما تقديمه القناة علي شاشتها من مباريات وبرامج، وتتزايد عمليات بحث في تمام الساعة الثامنة والنصف موعد مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد واتليتك بيلباو، لذا يمكنكم ضبط التردد الجديد كالتالي:

تردد قنوات ssc علي قمر بدر سات

علي قمر بدر سات اسم القناة ssc الرياضية.

الرياضية. التردد ١٢٤١٨

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب أفقي

البرامج والبطولات المذاعة على قناة SSC sports

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

البطولات الدولية والمحلية.

كأس آسيا ٢٠٢٢م.

دوري أبطال أسيا.

كأس السوبر السعودي.

الدوري السعودى للمحترفين.

بطولة كأس السوبر الإيطالي.

كأس الملك.

برامج تحليلية ونقدية.

كأس السوبر الإسباني.

برامج وفقرات حول الرياضة في السعودية والعالم.

ترد قنوات ssc الرياضية السعودية

اسم القناة ssc.

التردد ١٢٤١٧.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ ٦/٥.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قنوات ssc علي قمر النايل سات

اسم القناة قنوات ssc الرياضية.

التردد ١٢٥٢٣.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ ٦/٥.

وتهتم وتحتفظ مجموعة قنوات SSC الرياضية والتي تم انطلاقها في أغسطس 2021 العام الماضي للحصول على تصريح رسمي بحق البث بعرض البطولات الرياضية المختلفة للكرة، أهمها تصفيات كأس العالم لقارة أسيا، وانطلقت مجموعة القنوات في إطار تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، ومن المنتظر أن تعرض البطولات الكروية الخاصة بالمملكة العربية السعودية ، والتي تختص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة أس أس سي الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتك بيلباو كأس السوبر الإسباني.