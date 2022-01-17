نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات stc الجديدة 2022 وطريقة الاشتراك في باقات سوا stc بالعروض الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة باقات stc الجديدة 2022 وطريقة الاشتراك في باقات سوا stc بالعروض الجديدة - ثقفني
باقات stc الجديدة 2022 أعلنت الشركة السعودية للاتصالات شركة stc اس تي سي سوا عن عروضها الجديدة بدءا من شهر يناير 2022 واحتفالا أيضأ بموسم الرياض والتعديل من باقات مفوتر وسوا وتحويل الرصيد وسداد المديونات بالعروض الجديدة كليا من الشركة السعودية للاتصالات. كما أعلنت عن دعمها لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس كمثل غريمتها من شركة الاتصالات زين دعما لكل منهما علي النهوض بالمملكة وتنفيذ خطة المملكة في التقدم لعام 2030.
عروض باقات سوا stc الجديدة
- باقات سوا stc packages أنترنت ومكالمات ورسائل: هناك باقات الموفرة وهي من سوا لسوا والاتصال لنفس الشركة فقط وهي باقة ستار الشهرية وسعر الاشتراك 250 ريال سعودي وهي 100 جيجا شهرية صالحة لمدة شهر والاشتراك بها عن طريق إرسال رسالة لرقم 900 ونكتب الكود 7220.
- ثم باقة سوا بوست الشهرية والتي تبلغ قيمة الاشتراك الشهري بها 184 ريال والاتصال لنفس الشبكة بقيمة غير محدودة مع إنترنت 40 جيجا شهريا صالحة لمدة شهر من الاستخدام والاشتراك علي الباقة إرسال رسالة إلى رقم 900 ونكتب الكود 7160.
- بالإضافة إلى ذلك باقة سوا شير الشهرية والتي تكون قيمة الاشتراك الشهري فقط 126 ريال سعودي وكما مثل الباقي الدقائق لنفس شركة سوا بطريقة غير محدودة مع إنترنت 20 جيجا شهريا لمدة شهر وطريقة الإشتراك إرسال رسالة علي رقم 900 بها كود 7110.
- ثم باقة سوا لايك الشهرية والتي تعطيك 500 دقيقة من سوا لسوا و2 جيجا إنترنت ويبلغ قيمة الاشتراك الشهري 74.75 ريال وطريقة الاشتراك إرسال رسالة علي رقم 900 وكتابة الكود 7085.
باقات stc سوا مكالمات لكل الشبكات بدون إنترنت
- عرض سوا مكالمات لكل الشبكات 100 دقيقة شهرية وقيمة الاشتراك تبلغ 20 ريال وذلك بالاشتراك إرسال رسالة علي رقم 900 نكتب بها الكود 8112.
- ثم باقة سوا مكالمات لكل الشبكات الأخري تبلغ قيمتها 35 ريال وهي ضعف الباقة السابقة تعطيك 200 دقيقة لكل الشبكات والاشتراك عن طريق إرسال رسالة علي رقم 900 بها الكود 8113.
جميع الباقات من سوا اس تي سي للإنترنت الشهرية والأسبوعية
- العرض اليومي للإنترنت من شركة سوا stc إنترنت مفتوح لا محدود طوال اليوم ب 20 ريال والاشتراك إرسال رسالة علي رقم 900 بها كود 2120.
- ثم العرض الأسبوعي بسعة و1 جيجا فقط الاشتراك ارسل رسالة علي رقم 900 بها الكود 2151 ب 15 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى العرض الأسبوعي بإنترنت لا محدود باشتراك 100 ريال فقط ارسل رسالة علي رقم 900 بها 2162.
- تم شرح جميع الباقات الموفرة للمستخدم ويمكنك أيضاً الاشتراك في باقات أكثر من خلال تطبيق mystc وهذا التطبيق يتيح لك الاشتراك بجميع الباقات المفوتر والعادي وباقات المكالمات والأنترنت وجميع عروض stc أول بأول من خلال التطبيق.
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