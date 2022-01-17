باقات stc الجديدة 2022 وطريقة الاشتراك في باقات سوا stc بالعروض الجديدة

باقات stc الجديدة 2022 أعلنت الشركة السعودية للاتصالات شركة stc اس تي سي سوا عن عروضها الجديدة بدءا من شهر يناير 2022 واحتفالا أيضأ بموسم الرياض والتعديل من باقات مفوتر وسوا وتحويل الرصيد وسداد المديونات بالعروض الجديدة كليا من الشركة السعودية للاتصالات. كما أعلنت عن دعمها لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس كمثل غريمتها من شركة الاتصالات زين دعما لكل منهما علي النهوض بالمملكة وتنفيذ خطة المملكة في التقدم لعام 2030.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012